Expressen har tidigare berättat om Donald Trumps plan att införa ett tillfälligt flyktingstopp. Han planerar att skriva under en verkställande order som förhindrar att medborgare från Syrien, Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen får visum i USA.

På torsdagen försvarade han sitt kommande beslut i en intervju med Fox News. Han säger att USA inte "kan ta några risker".

– Just nu har FBI över tusen terrorismutredningar i gång... Och det är folk vi släpper in, säger presidenten.

Han fortsätter:

– Vi behöver inte det här. Några har kommit med onda avsikter. De flesta har inte det, gissar jag, men vi kan inte ta några risker.

Enligt Fox News kan Trump skriva under beslutet redan på lördag. Det kommer att sätta stopp för USA:s flyktingprogram i 120 dagar – och stoppa flyktingar från totalt sju länder i Afrika och Mellanöstern.

– Vi har tagit emot tiotusentals personer. Vi vet ingenting om dem. De kan säga att de blivit kontrollerade, men ingen har kontrollerat dem för de har inga papper. Hur kan man kontrollera någon när man inte vet något om dem och de inte har några papper? säger Trump till Fox News.

Intervjun avhandlade flera ämnen.

Förutom den nytillträdde presidentens flyktingpolitik diskuterades bland annat den kontroversiella muren mot Mexiko – som Trump har beordrat ska byggas.

– Muren är nödvändig. Det handlar inte bara om politik, det är bra för hjärtat av vårt land eftersom folk vill ha skydd och murar skyddar. Man behöver bara fråga Israel, säger presidenten till Fox News.

På torsdagen stod det klart att Mexikos president Enrique Peña Nieto ställer in ett planerat möte med Trump. Varpå Trump svarade, via en talesperson för Vita huset, med att säga att han kommer att höja importskatten för mexikanska varor – för att betala för muren.

Han skriver vidare på Twitter att Mexiko har "utnyttjat USA tillräckligt länge".

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!