Donald Trump fortsätter att rikta attacker mot de etablerade nyhetsmedierna.

Efter helgens tal, där Trump nämnde Sverige och talade om en händelse som aldrig ägt rum, kommenterar presidenten återigen mediernas insats på Twitter.

"Bluffmedierna försöker säga att storskalig invandring till Sverige fungerar utan problem. Eller INTE!"

Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!