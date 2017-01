Donald Trump svärs in som president

Högtidlig musik spelade och tusentals människor var samlade nedanför Kapitolium i Washington DC på fredagsförmiddagen lokal tid när avgående president Barack Obama med vice president Joe Biden vid sin sida klev ut på den blå mattan som var utrullad fram till podiet där Donald Trump ska sväras in som USA:s 45:e president.

Bara några minuter senare anlände huvudpersonen.

Här går Donald Trumpp och Barack Obama in i Vita huset för att dricka te. Foto: Kevin Dietsch / Pool / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Till stort jubel från åhörarna klev Donald Trump fram till podiet på Kapitolium och vinkade till folksamlingen innan han ställde sig vid sin fru Melanias sida.

Därefter inledde senator Roy Blunt från Missouri, som är ordförande för insvärningskommittén, ceremonin som snart ska göra Donald Trump till ny president.

Trumps installationstal

Klockan 12.00 lokal tid la Donald Trump sin hand på Bibeln och svor presidenteden – för att därefter ta över som USA:s nya president.

Han inledde sedan sitt installationstal med att tacka en rad tidigare amerikanska presidenter.

– Tillsammans ska vi bestämma USA:s kommande väg för många år framåt. Vi kommer ställas inför utmaningar och svårigheter men vi kommer få jobbet gjort, säger Donald Trump.

Han hyllade sedan sin företrädare Barack Obama och hans hustru Michelle Obama för deras arbete.

Donald Trump fortsätter sedan med att tala direkt till det amerikanska folket:

– Det här är er stund. Den tillhör er och alla som närvarar här. Det här är er dag, det här är ert land. Det som verkligen betyder något är om vår regering kontrolleras av folket. Den här dagen kommer vara dagen som folket fick makten igen, de bortglömda männen och kvinnorna kommer inte vara bortglömda längre.

Trump: Jag kommer inte göra er besvikna

Om framtiden:

– Från den här dagen kommer en ny vision regera. Det kommer enbart vara USA först. Varje beslut om handel, skatt, immigration, utrikespolitik kommer göras för att ge det amerikanska folket vinst. Jag kommer slåss för er och jag kommer inte göra er besvikna. USA ska börja vinna igen som aldrig tidigare. Vi ska ta tillbaka våra jobb, våra gränser och våra drömmar. Vi kommer bygga nya vägar, nya broar och tunnlar, flygplan och tågräls överallt med amerikanska händer och med amerikanskt arbete. Vi ska söka goda relationer med världens länder, men vi kommer inte försöka tvinga på dem våra värderingar.

Våldsamma protester i Washington.

Om terrorism:

– Vi ska radera islamsk terrorism från jordens yta. Genom vår lojalitet mot vårt land ska vi återupptäcka vår lojalitet mot varandra.

Slutligen:

– Om vi är svarta, vita eller bruna så blöder vi samma patriotiska blod. Vi saluterar samma amerikanska flagga. Och om ett barn föds i Detroit eller Nebraska så ser det upp mot samma himmel. Så till alla amerikaner, i stora och små städer - ni kommer aldrig ignoreras igen. Er röst, era hopp kommer definiera vårt öde. Tillsammans ska vi göra USA starkt igen, vi ska göra USA tryggt igen, och vi ska göra USA fantastiskt igen.

Trump på Twitter som president

Mindre än en timme efter att Donald Trump svurit presidenteden började han på nytt twittra.

Det var i stora stycken hans installationstal som lades ut i ett stort antal tweets.

"20 januari 2017 kommer att kommas ihåg som den dagen då folket blev vårt lands makthavare igen." skriver Donald Trump på Twitter.

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

Mötte Obama i Vita huset

Tidigare stod president Barack Obama och hans hustru Michelle Obama för sista gången som värdar i Vita huset - då de strax före klockan tio på fredagsförmiddagen lokal tid tog emot den blivande presidenten Donald Trump och hans hustru Melania Trump.

De fyra ställde upp sig på trappan utanför Vita huset för ett historiskt fotoögonblick innan de sedan gick in för en gemensam tebjudning.

Efter det en timme långa mötet åkte de två paren i en bilkaravan längs Pennsylvania Avenue i Washington för att tillsammans anlända till Kapitolium där ceremonin för att svära in Donald Trump som USA:s 45:e president inleds klockan elva lokal tid, klockan 17 svensk tid.

"Allt börjar i dag! Vi ses klockan 11 för insvärningen. RÖRELSEN FORTSÄTTER - ARBETET BÖRJAR!" skriver Donald Trump på Twitter.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

Men alla var inte lika positivt inställda till den blivande presidenten.

Kort innan ceremonin skulle inledas skakades Washington DC av våldsamma protester.

Svartklädda demonstranter krossade fönster på bland annat Bank of America genom att kasta olika föremål mot byggnaden. Deltagare från rörelsen Black lives matter har samtidigt försökt stoppa människor från att komma in till det område där de kan delta i insvärningsceremonin, rapporterar BBC.

Hillary Cllnton på plats

Kort innan makarna Obama tog emot makarna Trump lämnade Barack Obama Ovala rummet för sista gången. Där har han nu lämnat ett brev till sin efterträdare i en särskild skrivbordslåda.

Klädd i helvitt anlände även den tidigare presidentkandidaten Hillary Clinton med sin make Bill Clinton vid sin sida för att se sin politiska rival sväras in.

"Jag är här i dag för att hedra vår demokrati & dess fortsatta värderingar. Jag kommer aldrig sluta tro på vårt land och vår framtid." skriver hon på Twitter.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 20, 2017

Flera andra prominenta amerikanska politiker och tidigare presidenter och vice presidenter är också på plats för att närvara vid ceremonin då USA:s 45:e president svärs in.