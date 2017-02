USA:s president Donald Trump har i flera sammanhang visat sitt stöd för sin ryske motsvarighet Vladimir Putin. Nu senast i helgen uttalade han sig igen om den ryske presidenten.

Under intervjun i Fox News, efter att Trump hyllat den ryske ledaren igen, kontrade reportern och programledaren Bill O'Reilly med att säga att Vladimir Putin är en mördare.

– Det finns många mördare. Tror du vårt land är så oskyldigt? svarade Trump.

I samma intervju underströk dock Donald Trump att bara för att han respekterar någon så "betyder inte det att jag kommer att komma överens med dem."

– Han är en ledare för sitt land och jag anser att det är bättre att vara sams med Ryssland än att inte vara det, och om Ryssland vill hjälpa oss att slåss mot IS så är det en bra sak. Kommer jag komma överens med dem? Jag har ingen aning, säger Trump, enligt CNN.

På tisdagen twittrade Trump om Vladimir Putin och passade även få att rikta skarp kritik mot Barack Obama.

"Jag känner inte Putin, jag har inga affärer i Ryssland och hatarna blir som galna, men Obama kan göra affärer med Iran som är nummer 1 när det gäller terror, inga problem!", skriver han.

