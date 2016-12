Donald Trump: Putin är väldigt smart

USA:s blivande president Donald Trump twittrade på fredagen ut en hyllning till Vladimir Putin för att han tog beslutet att inte besvara Obama-administrationens beslut att utvisa 35 ryska diplomater.

”Bra drag att försena (av V Putin) – Jag har alltid vetat att han är väldigt smart!”, twittrade Trump och valde att "nåla fast" tweeten så att den hamnar högst upp i flödet på hans Twittersida.

Och uppskattningen är besvarad från ryskt håll. Ryska ambassaden i USA retweetade snabbt Donald Trumps Putinhyllning.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!