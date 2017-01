Donald Trump inleder utredning om röstfusk

Det var under tisdagen som Vita husets presstalesperson Sean Spicer berättade att den nytillträdde presidenten Donald Trump var övertygad om att röstfusk hade förekommit under valdagen.

Utan att ange vilka källor presidenten hade för sina misstankar berättade han att en utredning kunde komma att tillsättas.

– Han har trott detta länge och han fortsätter att hävda denna tro baserad på studier och bevis som människor har presenterat för honom, sade Spicer under en presskonferens.

Döda personer som röstade

Tidigt under onsdagen, lokal tid, bekräftade så även Trump själv på Twitter att en utredning kommer att inledas.

Bland annat misstänker han att folk har röstat i två stater samt att flera som befunnit sig i landet illegalt kunnat rösta.

Men de är inte de enda.

"... (Det fanns) även de som var registrerade att rösta men som hade varit döda, många sedan lång tid tillbaka"

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

"Måste visa varför han tror det"

Enligt presstalesperson Sean Spicer tror Trump att 3-5 miljoner människor kan ha röstat illegalt.

Men presidenten stötte också på mothugg – från republikanskt håll.

– Jag var inte där, men om USA:s president säger att 3,2 miljoner personer röstade olagligt skadar det förtroendet för vår demokrati, han måste visa varför han tror det, säger senatorn Lindsey Graham till CNN.

Enligt tv-kanalen har flera studier snarare visat på motsatsen, att röstfusk i USA är mycket ovanligt. Bland annat hänvisar man till en expertrapport från The Brennan Center for Justice, som visade att röstfusk i det närmaste var obefintligt.

Medhåll från egna advokater

Även Trumps egna advokater instämde i detta efter att Det Gröna Partiets presidentkandidat Jill Stein begärt en omräkning av rösterna i Michigan.

"Alla tillgängliga bevis pekar på att presidentvalet 2016 inte föregicks av vare sig valfusk eller misstag" skrev advokaterna i en protest mot omräkningen.

Donald Trump bekräftade under onsdagen även att han kommer att presentera sitt val av domare till Högsta domstolen nästa torsdag, den 2 februari.