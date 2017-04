Donald Trump får sämst betyg i modern tid

29 april har Donald Trump varit president i USA i 100 dagar. Samma dag hålls en traditionsenlig högtidsmiddag, White House Correspondents dinner, där presidenten och presidenthustrun är hedersgäster. Men Donald Trump har som bekant inget gott öga till medierna i USA, som han har kallat för "det amerikanska folkets fiender".

Så han deklarerade redan 25 februari att han och hustrun Melania nobbar tillställningen där bland annat yttrandefriheten hyllas.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!