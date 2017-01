Dödssiffran stiger efter regnet i Thailand

Den senaste veckan har regnet öst ner i de södra delarna av Thailand. Det är ett ovanligt kraftigt monsunregn som har drabbat flera provinser.

Nu stiger dödssiffran till tolv personer, enligt AFP.

Tusentals byar står delvis under vatten – och totalt har mer än 700 000 personer drabbats.

Folk har inte bara fått sina hem förstörda. Skolor har hållits stängda, tågräls har slitits loss av våldsamma vattenmassor, vägar ha förvandlats till kanaler och flyg har blivit rejält försenade.

Det kraftiga regnet kommer mitt i turisternas högsäsong. Det har drabbat bland annat de populära öarna Koh Tao och Koh Samui på östkusten.

Tusentals turister har påverkats. Flera har fått sina flyg försenade, många har valt att lämna sina hotell och resa till andra delar av landet medan en del försöker göra det bästa av situationen och badar i vattenmassorna.

Enligt meteorologer i Thailand kommer regnet att fortsätta ösa ner i minst två dagar till. De har varnat för översvämningar i åtta av de värsta drabbade provinserna.

– Situationen är väldigt illa i dag och i morgon. Det regnar fortfarande kraftigt, säger den meteorologiska talespersonen Junjuda Pornsri till AFP på lördagen.

Hon berättar att det under natten till lördag föll rekordmycket regn i staden Nakhon Si Thammarat: 162 millimeter.

I samma provins varnar Talad Zoo för att några av deras fem meter långa krokodiler har rymt i vattenmassorna. Det skriver en reseskribent på Twitter, med hänvisning till en lokal journalist.

Officials at Talad Zoo in Nakhon Si Thammarat warn locals that some of the 5-meter crocodiles have escaped in the floods (TR @Krit_ThaiPBS) pic.twitter.com/1JQVVzoxdJ