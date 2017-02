Donald Trump besökte under måndagen MacDill Air Force Base i Tampa. Militärbasen utgör bland annat USA:s högkvarter för "särskilda insatser" och Trump har träffat såväl befälhavare som Floridas guvernör, Rick Scott.

Efteråt höll Trump ett kortare tal, som kom att handla mycket om kampen mot terrorism i allmänhet, och radikal islamism i synnerhet.

– Vår fiende har ingen respekt för mänskliga liv, en fiende som firar döden och älskar förstörelse. Islamister står i dag redo att slå till, precis som vid 11 september, Boston och San Bernardino, säger Trump och kom sedan in på Europa.

– Vi ser även det som hände i Paris och på flera ställen i Europa. Där har det gått så långt att man inte längre rapporterar om terrorattentat, den oärliga pressen vill inte rapportera om det. De har sina skäl och ni förstår nog varför.

"Vi kommer aldrig att svika er"

Under besöket underrättades Trump om den första särskilda insatsen som han godkände under sin tid som president. Denna insats ägde rum i Jemen där amerikanska Navy Seal slog till mot misstänkta medlemmar av al-Qaida.

En amerikansk soldat, ett halvdussin misstänkta islamister samt ett dussin civila omkom i samband med insatsen enligt ABC.

Trump passade således på att hylla personalen som arbetar på militärbasen.

– Å nationens vägnar vill jag uttrycka tacksamhet till alla som jobbar här. Vår administration står till er tjänst, vi kommer aldrig att svika er. Militären kommer att få en upprustning och de tillgångar som krävs. Ingenting är viktigare än att försvara vårt land, säger Trump.

Möttes av protester

Just upprustningen av militären tog upp stor del av talet. Trump valde bland annat att belysa den amerikanska flottan, som han menade var i samma dåliga skick som under första världskriget.

Han valde även att förtydliga sin ståndpunkt kring Nato, som han tidigare har varit kritisk mot.

– Vi ska visa världen att USA står med alla länder som står för frihet. Vi håller er om ryggen, nu och för alltid. Vi står upp för Nato och det är därför våra allierade också måste finansiera sin beskärda del, säger han.

Utanför militärbasen möttes Trump tidigare under måndagen av protester från ett 20-tal demonstranter, som bland annat höll upp skyltar med budskapet "No hate, no fear, immigrants are welcome here".