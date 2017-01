När jag träffar Sanna Ölander Borg på herrgårdshotellet i Sörmland kan jag inte låta bli att tänka på Michelle Obamas, den avgående "first ladyns", devis "When they go low, we go high". Sanna utstrålar pondus, värme, stolthet och driftighet. I sitt Facebookinlägg för två år sedan skrev Sanna att hon har svårt att se sig själv i offerrollen. Den kvinna som efter moget övervägande denna vinterdag med gnistrande solsken väljer att dela med sig av sin historia känns som en förebild i hur många av oss frånskilda önskar att vi förhöll oss till våra ex.