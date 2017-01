Den siste mannen på månen är död

Cernan var kapten ombord på rymdfarkosten Apollo 17 som lyfte mot månen i december 1972. Det var den sista bemannade färden till månen i det amerikanska rymdprogrammet.

Eugene Cernan och hans kolleger slog flera olika rekord under resan. Själv tillbringade Cernan sammanlagt 566 timmar och 16 minuter i rymden, varav 72 timmar på månens yta under sin karriär som astronaut, enligt Nasa.

"Vi är ledsna över att ha förlorat pensionerade Nasa-astronauten Gene Cernan, den siste mannen som gick på månen", skriver amerikanska rymdmyndigheten på Twitter.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C