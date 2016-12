Här i Mosul har i dag flera bilbomber sprängts av IS varav en på en marknad med barnfamiljer.

Torsdag 22 december, 14.42:

Skymning nära IS-fronten i östra Mosul.

Här försöker folk ha ett vardagsliv.

Barnen får vara vuxna.

Alla måste hjälpa till.

För att överleva.

Barnen tvingas vara vuxna, för att överleva.

Torsdag 22 december, 13.38:

Ett terrordåd i Berlin väckte stora rubriker.

Här i Mosul har i dag flera bilbomber sprängts av IS varav en på en marknad med barnfamiljer. Det ligger halva kroppar på marken och kroppsdelar är blandade med metallskrot.

Stadsdelen befriades i slutet av oktober så detta var alltså inte vid någon front.

Hela tiden kommer barn, kvinnor och män ut från det attackerade området med splitterskador.

Hur stora rubriker blir det av detta?

Flera bilbomber har sprängts i området.

Torsdag 22 december, 12.09:

Den här tio dagar gamla pojken föddes i striderna i nordöstra Mosul.

Mamman blödde och har sökt vård men måste nu tillbaka.

– Det ramlar granater men vad ska jag göra? Var ska jag annars ta vägen? Jag har inget annat.

Pojken har ännu inte fått ett namn.

Han omges just nu av splitterskadade människor, stridsfordon och ambulanser.

Den här pojken föddes i striderna i nordöstra Mosul.

Torsdag 22 december, 11.43:

Senaste från terrorattacken i Gogjali östra Mosul:

Nio bilbomber till finns i stadsdelen enligt underrättelseinformation.

Irakiska styrkorna har information om att de finns men de vet inte var.

Dessa är alltså bilbomber som IS ännu inte sprängt men som de kan spränga.

Informationen kommer från en soldat på plats.

Skadade kommer ut hela tiden.

Ytterligare nio bilbomber ska finnas i området – som ännu inte detonerat.

Torsdag 22 december, 11.12:

Döda kroppar ligger på gatorna.

Delar av döda blandat med delar av metallbitar. Män, kvinnor och barn.

Ingen vågar hämta dem då kroppar ofta används som lockbete för att döda flera.

När människor springer för att hjälpa skadade och anhöriga sätts nästa attackvåg in.

Andra blöder och skriker.

Det här kan vara den mörkaste dagen sedan offensiven mot IS i Mosul inleddes den 17 oktober.

Jag har inte kunnat ta mig in på platsen själv men befinner mig i närheten och enligt vittnen som just kommit ut har fem bilbomber sprängts i Gogjali i går kväll, två bilbomber till för några timmar sedan och tre bilbomber till precis nu, strax efter tolv lokal tid.

Olika vittnen anger olika antal bilbomber men bekräftat är att en av dem exploderades mitt i marknaden, där barnfamiljer handlar.

Gogjali intogs i oktober

Gogjali är en österförort till Mosul och var den första delen av staden som intogs i oktober.

Gogjali har de senaste två månaderna betraktats som den enda säkra platsen i Mosul.

Det är dit man transporterat flyktingar och skadade i väntan på att de ska kunna komma vidare till läger, sjukhus och så vidare.

Många som bor längre in i Mosul har valt att flytta till Gogjali för att vara säkrare och längre bort från striderna.

Även hjälporganisationer har tagit sig in i just Gogjali.

Det här är en typisk IS taktik.

Istället för att slå till vid fronterna längre in i staden, där specialförbandet Golden Division finns med understöd, gör de en stor attack bakom frontlinjerna.

Det är en gerillataktik som allt från al-Qaida till tjetjener använt sig av - element som finns inom IS.

IS brukar när de gör detta använda sig av sovande celler samt att de bäddar in terrorister med flyktingar, för att på så sätt ta sig ut från områden som de själva kontrollerar och in i områden som hålls av styrkor som strider mot dem.

IS utförde liknande attack i Kirkuk

Tidigare under offensiven gjorde IS en liknande attack i Kirkuk, när försvarsstyrkor hade flyttats därifrån för att göra offensiv i Bashiqa nära Mosul.

Det jag ser där jag befinner mig är att en stor mängd irakiska ambulanser åker in och ut med splitterskadade människor - män, kvinnor, barn - att alla inklusive hjälporganisationer och AP stoppas från att åka in, att säkerhetsstyrkor skjuter i luften för att kontrollera vägspärren.

En ambulansvårdare säger att han och de kollegor han känner till kört 17 skadade.

Ett vittne säger också att IS intagit en del byggnader i Gogjali och att det är pågående strider.

En soldat som befinner sig i Gogjali sa just på telefon att civila inte får gå ut och att det bara är militärer och poliser på gatorna och att de "skjuter på allt som närmar sig".

IS finns alltså nu både framför och bakom de irakiska styrkorna i Mosul.