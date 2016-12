De nya lagarna som börjar gälla efter nyår

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, till exempel p-piller, blir gratis för personer under 21 år

Nättidningen Altinget, som bevakar politik i Sverige och EU, har listat ett antal nya lagar som börjar gälla efter nyår. Här är några av dem.

Flerbarnstillägget betalas ut till alla som har minst två barn under 16 år. Nu höjs flerbarnstillägget för tredje barnet med 126 kronor till 580 kronor per månad.

Fler barnfamiljer får bostadsbidrag

Inkomstgränserna för bostadsbidraget har varit 117 000 kronor per år för ensamstående föräldrar och 58 500 kronor för makar. Nu höjs inkomstgränserna till 127 000 kronor per år för ensamstående och 63 500 kronor per år för makar.

Slopad jämställdhetsbonus

I dag finns en jämställdhetsbonus kopplad till föräldraförsäkringen som syftar till att föräldrarna ska dela lika på ledigheten. Nu avskaffas bonusen eftersom den inte anses ha uppnått sitt syfte.

Gratis öppenvård för äldre

Öppenvården blir gratis för personer som är 85 år eller äldre.

Höjd åldersgräns för fri tandvård

I dag är tandvård gratis till det år man fyller 19. Efter nyår blir åldersgränsen 21 år. Därefter höjs gränsen successivt upp till 23 år 2018.

Gratis p-piller för unga

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, till exempel p-piller, blir gratis för personer under 21 år.

Konsumenternas ställning på bolånemarknaden ska stärkas

Den som ska låna till en bostad ska få information och bättre insyn i hur långivare sätter räntan. Man ska också få ett förslag till amorteringsplan och minst en veckas betänketid innan man tar ställning till ett erbjudande om bolån.

Miljökrav krav vid upphandling

Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ska ges ökat utrymme vid offentliga upphandlingar.

Däremot blir det ingen lag om att myndigheter ska ställa krav på arbetsvillkoren för leverantörernas personal vid upphandlingar. Regeringen ville ha ett sådant krav, men riksdagen sade nej, bland annat eftersom det anses försvåra för små företag att vara med i upphandlingar.

Lägre bilstöd till funktionsnedsatta

Bilstödet, som kan sökas av vissa personer med funktionsnedsättning kan söka när de köper bil, halveras till 30 000 kronor. Samtidigt höjs gränsen för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för bilköp.

Stopp för fejkade polisbilar

En ny lag ska hindra att privatpersoner använder bilar som liknar polisbilar. Riksdagen anser dock att lagen riskerar att bli tandlös, och menar att det bör bli kriminellt att köra ett fordon som kan förväxlas med polisens fordon. I fyra tillkännagivanden uppmanar riksdagen regeringen att återkomma med nya förslag.

Samordning mot skattesmitare

Skattemyndigheterna i EU ska kunna utbyta information med varandra utan att behöva göra en formell begäran. Syftet är att motverka skatteflykt, aggressiv skatteplanering och att EU-länderna tävlar med varandra om att ha de mest förmånliga skattevillkoren.

18-årsgäns för lotterier

Det införs en åldersgräns på 18 år för att få delta i tillståndspliktiga lotterier. Marknadsföringen av lotterier måste vara måttfull och får inte rikta sig särkilt mot dem som är under 18 år.

Starkare skydd för visselblåsare

De som slår larm om missförhållanden på jobbet, så kallade visselblåsare, ska få rätt till skadestånd om de utsätts för repressalier av sin arbetsgivare. Skyddet ska gälla oavsett om man arbetar inom offentlig eller privat sektor och gäller även för inhyrd personal.

Skyddet ska dock inte gälla den som begår ett brott genom att slå larm, exempelvis genom att bryta tystnadsplikten.

Alkoholen blir dyrare – bio billigare

Skatten på alkohol höjs och gör en flaska sprit två kronor dyrare, en flaska vin cirka en krona och en flaska öl 25 öre dyrare.

Momsen på biobiljetter höjs från 6 procent till 25 procent. Samtidigt sänks momsen på reparationer av cyklar, kläder, skor, lädervaror och hushållslinne från 25 till 12 procent.

