De leder MC-gängen där du bor - här är listan

24 lokala avdelningar spridda över hela landet.

Så ser mc-gänglandskapet ut vintern 2016 och gängen har fortsatt att sprida sig i en allt snabbare takt.

Flera nya ledare har tagit kommandot över klubbarna. Expressen har granskat mc-klubbarnas ledningar och kan avslöja hela listan på gängens tyngsta namn runtom i landet.

Senast ut på mc-kartan är Hells Angels avdelning i Hässleholm och Bandidos blivande avdelning ”prospect chapter Ljungby” i Småland.

”Vi sysslar bara med proffessionell motorcyklism”, skriver Bandidos Ljungby-presidenten Jimmy Karlqvist i ett meddelande till Expressen och hänvisar till Mehdi Seyyed, den person inom mc-klubben som har högst rang i Sverige.

Expressen når Seyyed för en intervju. Hans uttalanden vittnar om en fortsatt stark expansion – med en vision om att ha en avdelning i varenda svensk stad.

– Om det var upp till mig skulle jag vilja ha en avdelning i varenda stad. Då har jag vänner över hela landet. Varför inte? Skulle du inte vilja ha vänner i varje stad?

– Det är det klubben går ut på.

Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie och gängexpert på polisen i Stockholm, säger att Sverige har en unik situation med ovanligt många mc-klubbar och att det totala medlemsantalet i klubbarna nu växer i takt med hög etableringstakt i landet.

Foto: Polisen / POLISEN

HELLS ANGELS STOCKHOLM TOMAS DAHLÈN, 52

Dahlén var med och startade den första HA-klubben i Stockholm 1997 och har under många år räknats som en av HA:s tunga profiler som president för den första Stockholmsavdelningen i Bromma. Polisen uppger att han har en fortsatt ledande roll.

BANDIDOS STOCKHOLM JEFFREY ONG, 30

President i Stockholmsavdelningen enligt polisen. Jeffrey Ong står bakom en tatueringsstudio i Stockholm som haft flera kända svenska artister som kunder. Via mejl hänvisar han frågor till Bandidos centrala ledning.

En maktkamp

– En vanlig missuppfattning är att mc-gängen gått tillbaka, men de fortsätter sin etablering och det finns ett starkt intresse. Många äldre, snarare än ungdomar, kommer nu in i gängen.

– Det är väldigt många avdelningar inom Bandidos och Hells Angels jämfört med andra länder och det beror på en maktkamp om att vinna så mycket mark och anhängare som möjligt.

Polisen uppger också att det finns en ny – ännu starkare – kriminell profil bland mc-klubbarna, där främst Hells Angels utmärker sig.

– Traditionellt har Hells Angels MC i huvudsak rekryterat från den så kallade biker-kulturen men vi ser på senare år ett trendbrott där det blir vanligare med en kriminell bakgrund bland de nyrekryterade. Vad gäller Bandidos MC så ser vi en motsatt trend senaste två åren, säger Eric Stassais, gruppchef på Noa, Nationella operativa avdelningen.

HELLS ANGELS EASTSIDE JERRY SOLFELDT, 46

Jerry Solfeldt är känd som artisten ”Maskinisten” och har också en ledande roll inom HA Eastside, tidigare i Nacka numera i Länna. Senast under senhösten 2016 figurerade han på bilder med västmärket ”sergeant at arms” och har därmed den tunga rollen som säkerhetschef. ”Jag varken kan eller vill prata om min tillhörighet. Vidarebefordrar”, skriver han i ett sms.





Foto: - - / OKÄND

HELLS ANGELS MALMÖ KENT SJÖBLOM, 51

Malmö-avdelningen kallas internt ”mother chapter” och var den första HA-etableringen i Sverige. Avdelningen leddes tidigare av HA-profilen Thomas Möller, 52, men den inflytelserika avdelningen leds numera av nuvarande presidenten Kent Sjöblom, 51.

Våldsam profil

Mc-gängen har en våldsam profil och Expressens granskning visar att flera i gängens ledningar bär västmärken med innebörden att de för klubbens räkning begått våldsdåd eller gjort våldsamt motstånd mot polisen.

Inom Hells Angels kallas märket ”Filfthy Few”. Bandidos kallar sitt märke ”Expect No Mercy”. Båda märkena är interna utmärkelser sedan medlemmen begått mord eller mordförsök. Bandidos har även märket ”Dequiallo”, buren av minst en av de högsta ledarna i Sverige, som är en utmärkelse efter våld mot poliser.

Polisen menar i en rapport om Hells Angels att gänget uppfyller alla kriterier för organiserad brottslighet med strävan efter makt, disciplin och kontroll över medlemmarna samt inslag av exempelvis otillbörlig påverkan, penningtvätt, våld och hot.

HELLS ANGELS HELSINGBORG RICKARD JOHANSSON, 46

Rickard ”Baxi” Johansson är president i Helsingborgsavdelningen, som var den andra HA-avdelningen att startas i Sverige år 1996. Johansson gick med i klubben 1997 och har på senare tid blivit omskriven för en allvarlig mc-olycka 2014 där han skadades svårt.

BANDIDOS HELSINGBORG JOHAN JAKOBSSON, 46

Johan Jakobsson är president för Bandidos i Helsingborg som historiskt har en tung roll som mc-gängets första klubb i Sverige. Avdelningen är starkt förknippat med 1990-talets nordiska mc-krig då förste Helsinborgspresidenten Michael Ljunggren sköts till döds på E4 utanför Markaryd.

Ekonomisk brottslighet

Trenden uppges gå mot fler brott i det tysta – främst ekonomisk brottslighet..

– Allt handlar om den ekonomiska vinningen. Hela verksamheten, att vara med i Hells Angels och Bandidos, går ut på vinning av att vara med i en organisation, säger Sven Lindgren, kriminalkommissarie i region Väst och polisen expertvittne om mc-gäng.

Ledarna i dagens Expressen-granskning har i de flesta fall rollen som ”president” och i några fall även ”vice president” och ”sergeant at arms” – klubbarnas absolut tyngsta positioner, så kallade officerstitlar.

De lever efter egna lagar

Enligt polisens Hells Angels-rapport är presidenten klubbens högste ledare med kontroll över hela verksamheten och med avgörande röst vid oenigheter. Sergeant at arms, säkerhetschefen som har näst högst rang, står för säkerhet och vapen samt ansvarar för bestraffning av medlemmar som inte följer reglerna.

Några av ledarna i mc-gängen är ostraffade men Patrik Andersson, kommissarie vid polisens regionala underrättelseenhet i Region Syd, betonar att klubbarna i högsta grad ska ses som kriminella som lever enligt sina helt egna lagar. Genom medlemskapet är gängmedlemmarna också förpliktigade att till varje pris – även genom brott – försvara klubbens färger.

Som Bandidos uttrycker saken i sin slogan: ”Our colors don’t run”.

– Du kan inte göra något i klubbens namn utan att alla vet om det. Vi har sett en del utpressningar där man driver in pengar i klubbens namn och då går en del av de pengarna till klubben, säger Patrik Andersson

– Vi uppfattar det som kriminella organisationer eftersom detta också ligger i deras egen övertygelse och det är flera som är dömda.

Mehdi Seyyed, Bandidos, vänder sig kraftigt mot den bilden.

– Jag förnekar inte att vi har folk bland oss som blivit dömda, som suttit eller sitter i fängelser. Samtidigt har vi folk bland oss som skött sig och levt ett Svensson-liv som alla andra. Det är inte kriminaliteten som klubben går ut på. Det är en mc-klubb.

HELLS ANGELS HÄSSLEHOLM STIG HANSEN, 41

Hässleholms-avdelningen blev den tredje i Skåne och startades tidigare i år som en utbrytning ur Helsingborgsavdelningen. Lokalen ligger ensligt belägen och etableringen uppgavs av polisen vara kopplad till att ett annat gäng etablerat sig i Hässleholm. President i ”HA Hessleholm” är Stig ”Stickan” Hansen.

BANDIDOS LJUNGBY JIMMY CARLQVIST, 38

Carlqvist är president i ”Bandidos prospect chapter” i Ljungby, en officiell stödklubb som är på väg att bli en fullvärdig medlemsklubb. Ledaren Jimmy Carlqvist skriver i ett meddelande till Expressen att han är kritisk till media och vill hänvisa frågor uppåt i organisationen, samt att ”Vi sysslar bara med proffessionell motorcyklism”.

”Vi har blivit affischnamn”

Han menar att polisens fokus på mc-klubbarna i stället är ett sätt för polisen att få ytterligare resurser.

– Vi har blivit affischnamn för polisen och politiker. När det händer skit på stan, och de får skit från media och allmänhet, så dyker vårt namn upp.

– Det ska finnas en grupp som man kan skrämma allmänheten med så man får sina resurser och pengar. Det är det som polisen gör.

Expressen har också förgäves sökt företrädare för Hells Angels.

”Jag varken kan eller vill prata om min tillhörighet”, skriver Jerry Solfeldt, som är en av ledarna inom Hells Angels Eastside i Stockholm, i ett meddelande.

Advokaten Ismo Salmi företräder ofta mc-klubbens medlemmar och är även talesperson för mc-organisationen Payback där HA-medlemmar är engagerade.

– Hells Angels ställer inte upp av princip. De känner sig illa behandlade av media. Det vet ju att, eller de upplever att oavsett vad de säger så vänds det mot dem. Det har de ingen lust till. Då tycker de att det är bättre att vara tysta.

BANDIDOS SANDVIKEN PONTUS MATZ, 39

Bandidos Sandviken har haft organisatoriska problem och har under flera år hoppat runt mellan orter i Dalarna och Gävleborg. Klubben har haft flera ledarbyten och Pontus Matz har under 2016 haft ledande roller som både vice president och sergeant at arms. ”Jag hänvisar till Mehdi i Gbg utöver det har jag inga kommentarer”, skriver han till Expressen.

Foto: Norrbottens-Kuriren / NORRBOTTENS-KURIREN

HELLS ANGELS LULEÅ JÖRGEN ERIKSSON, 46

Eriksson har länge varit frontmannen för Hells Angels i norra Sverige som president för Luleå-avdelningen.

Hells Angels i Luleå har bland annat stridit mot kommunbeslut om västförbud. Eriksson har också drivit en hård rättslig kamp mot polisen som velat neka honom skjutvapentillstånd på grund av ledarrollen i HA.

HELLS ANGELS KARLSTAD PATRIC BERGLUND, 46

Pekas ut som ledande i rollen som president för Hells Angels i Karlstad. Har under åren uppgett klubbhuset i Härtsöga som sin hemadress. En tvist om klubbhuset pågår sedan flera år med Karlstad kommun som vill ha klubben vräkt.

BANDIDOS MC KARLSTAD CHRISTER BORG, 41

Pekas ut som president i Bandidos avdelning i Karlstad, en avdelning som ursprungligen växte fram på den lilla värmländska orten Säffle.

Vill inte kommentera sitt uppdrag eller sin organisation.

BANDIDOS MC HALMSTAD BOURAOI "RAUI" BARHOUMI, 51

”Raui” är mångårig medlem i Bandidos. Ursprungligen från den nedlagda avdelningen i Borås men sedan ett par år skriven på Bandidos lokal i Halmstad.

Pekas i dag ut av polisen från flera håll som president i Bandidos avdelning i Halmstad.

Foto: / PRIVAT

HELLS ANGELS GOTHENBURG TOMMY PETERSSON, 58

Tommy ”P2” Petersson är mångårig president i Göteborgs första och äldsta Hells Angels-avdelning, med bas på Gunnilsegården utanför Göteborg.

Har varit folkbokförd på klubbhuset i över 15 år.

Foto: / PRIVAT

HELLS ANGELS WEST ROCK CITY MARTIN JOHANSSON, 39

Martin “Långe-Martin” Johansson är president för Hells Angels tredje och yngsta avdelning i Göteborg, West Rock City. Har en bakgrund som ledande inom lokala naziströrelser i Alingsås men gick via Red Devils MC till Hells Angels. Driver ett bolag inom byggbranschen som omsätter fem miljoner kronor. Vill inte kommentera våra uppgifter.

Foto: / POLISEN

HELLS ANGELS NORRKÖPING CHRISTOFFER KRONQVIST, 41

Sedan tidigare Norrköping-presidenten Peter Holfve klivit åt sidan betraktas Christofer ”Coffe” Kronqvist av polisen som HA Norrköpings mest inflytelserika ledare. Kronqvist har sedan 2015 figurerat på bilder med ”sergeant at arms”-märket på västen. Det innebär att han är klubbens säkerhetsansvarige och har en av klubbens absolut tyngsta positioner.

HELLS ANGELES ESKILSTUNA TOMMY ANDERSSON, 50

Nuvarande presidenten Tommy Andersson har tagit en viktig strid för HA och segrade i en rättslig batalj mot Eskilstuna kommun om västförbud på krogen. Andersson har på senare år tagit över efter en tidigare mångårig president som dömdes för att ha misshandlat och försökt utpressa en kvinna.

HELLS ANGELES GOTH TOWN JONAS JOHANSSON, 43

President för Hells Angels andra avdelning i Göteborg, Goth Town, som grundades 2006. Har funnits i mc-miljön under många år. Avdelningen hade under många år sin lokal i ett välbärgat villaområde i Toltorpsdalen men tvingades nyligen bort.

Foto: Anders Ylander

BANDIDOS MC NATIONAL MEHDI SEYYED, 32

En av Bandidos centralfigurer på Europanivå med titeln Sargeanto de armas national. Har samtidigt kvar sin bas i Göteborg där han under många år drev en av två avdelningar i staden. Engagerad i Bandidos expansion på Balkan.

BANDIDOS MC GÖTEBORG JOHNSON BOGERE, 32

Har under året pekats ut som president för Bandidos MC Göteborg med lokal på Marieholm. Mångårig medlem som startade sin gängkarriär i Bandidos undergrupp X-team. Har länge stått Mehdi Seyyed nära.

Foto: Facebook

BANDIDOS MC HISINGEN JOHNNY KOVACS, 48

En av de grundande medlemmarna och mångårig president i Bandidos MC Hisingen. Ursprungligen en av de framträdande medlemmarna i den anrika mc-klubben Kvillebäcken MC som delvis gick upp i Bandidos. Driver en byggfirma.

BANDIDOS MC TRESTAD TONY GILLBERG, 48

Pekas av polisen ut som president i Bandidos senast grundade avdelning, tidigare Chicanos MC i Trestad (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla). Klubbhuset i Öxnered har haft återkommande besök av polisen.