Redan i måndags meddelade Sverigedemokraterna att de riktar en misstroendeförklaring mot inrikesminister Anders Ygeman, försvarsminister Peter Hultqvist och infrastrukturminister Anna Johansson.

Två dygn senare, klockan 09 på onsdagsmorgonen, krävde alliansledarna samma sak.

Enligt uppgifter till Expressen bestämde de sig sent under tisdagskvällen, bara några timmar efter informationsmötet med Stefan Löfven i Rosenbad.

Den direkta orsaken är IT-haveriet vid Transportstyrelsen och regeringens hantering av skandalen.

– Vi från alliansens sida vill väcka misstroendeförklaring mot de tre ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist, slog Moderatledaren Anna Kinberg Batra fast.

Annie Lööf. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enligt Centerledaren Annie Lööf har de tre ministrarna misskött sina ämbetsområden:

– Det här behöver få konsekvenser här och nu. De tre statsråden har försummat sitt ansvar, och detta kan ha hotat rikets säkerhet.

Jan Björklund: Största säkerhetsläckan sen Stig Bergling

Liberalernas partiledare Jan Björklund kallade samtidigt skandalen för "den största säkerhetsläckan sen Stig Bergling":

– Hela händelseförloppet vittnar om stor naivitet på många nivåer inom statsförvaltningen.

Ebba Busch Thor. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

KD-ledaren Ebba Busch Thor fortsätter:

– Grunden för misstroendet mot dessa ministrar är bristande ansvar och bristande omdöme i deras ämbetsutövning. Jag vill sammanfatta det med att svenska folket förtjänar bättre. Förtroendet är förbrukat.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson välkomnade beskedet från alliansen:

– Den här regeringen menar jag har varit direkt skadlig för vårt land, jag vill att den försvinner. Exakt hur det går till är inte klart.

Men eftersom alliansen och Sverigedemokraterna gör gemensam sak måste de tre ministrarna avgå – senast i samband med omröstningen i riksdagen.

Alliansen är redo att flytta in i Rosenbad igen – och det finns redan en plan för en regeringsbildning med tänkbara ministernamn.

Moderaterna har, enligt en M-källa, fyra tydliga krav på ministerposter: Statsminister, finansminister, justitieminister och försvarsminister. Samtidigt kan Kinberg Batra, enligt uppgifter, tänka sig att släppa fler ministerplatser än i den förra borgerliga regeringen till de andra allianspartierna.

Urban Ahlin. Foto: YLWA YNGVESSON

Underskrifterna måste komma in via vanlig post

Talmannen Urban Ahlin har nu uppdraget att kalla in kammaren, de 349 ledamöterna, och den processen kan dra ut på tiden.

De nödvändiga 115 underskrifterna måste nämligen komma in via vanlig post – och inte via den digitala tjänsten.

– Jag tycker att det är ett maktmissbruk, säger moderata riksdagsledamoten Hanif Bali.

Talmannen Urban Ahlin menar däremot att han har gjort allt för att undersöka andra möjligheter – men att det inte går.

– Enligt juristerna på riksdagsförvaltningen finns inga andra möjligheter eftersom riksdagsordningen ställer dessa krav, säger Ahlin.

Före detta försvarsminister, moderata Mikael Odenberg. Foto: SVEN LINDWALL

Bland de som nu kritiserar alliansledarnas beslut att väcka misstroendeförklaringar finns den tidigare moderata försvarsministern Mikael Odenberg.

– Det känns som att de rycks med av sin egen upphetsning, säger han till Dagens Nyheter.

Samtidigt säger den tidigare utrikesministern Carl Bildt till Expressen:

– Hade jag varit Stefan Löfven hade jag förhoppningsvis undvikit att hamna i denna situation.