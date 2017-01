"De berättade att nio personer skjutits"

På fredagskvällen, svensk tid, öppnade en ensam man eld mot flera personer vid bagageutlämningen i terminal 2 på flygplatsen i Fort Lauderdale, Florida, USA.

Flera personer dödades i skjutningen.

Florida är ett populärt resmål för svenskar, och flera svenskar befann sig på den aktuella flygplatsen när skjutningen inleddes.

– Vi hörde talas om det här i ett utrop. De berättade om en pågående incident, som påverkade olika flighter. Jag frågade en flygplatspolis som berättade att nio personer skjutits i terminal 2, och att en gärningsperson är i förvar, säger Jonas Löfvenberg som befann sig i terminal 3.

