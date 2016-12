Sedan 1946 har mätinstitutet Gallup sammanställt en lista över vilka män och kvinnor i världen som är de mest beundrade av amerikanerna.

Årets resultat är ingen skräll – eftersom den sittande presidenten oftast hamnar överst på listan. Vid de 70 tillfällen frågan har ställts i undersökningen har presidenten seglat upp på förstaplatsen 58 gånger. Bland de presidenter som inte har varit särskilt beundrade finns George W Bush, som inte vann omröstningen 2008.

Trump på andraplats

Vid årets sammanställning avancerar Donald Trump och blir den andre mest beundrade mannen av amerikanerna, följd av påven Franciskus, Hillary Clintons rival under primärvalskampanjen Bernie Sanders, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Dalai Lama. Även Bill Clinton, miljardären och filantropen Bill Gates samt den blivande vicepresidenten Mike Pence tar sig in på listan, skriver the Independent.

Hillary CLinton är som vanligt den mest beundrade kvinnan, före Michelle Obama. Foto: Evan Vucci / AP/ TT

Bland kvinnorna är Hillary Clinton återigen den mest beundrade kvinnan, vilket hon har varit 15 år i rad enligt Gallup-mätningen. Sedan hennes första topplacering under tiden som first lady 1993 har hon bara petats ner vid två tillfällen, då Moder Teresa knep förstaplatsen. Michelle Obama är tvåa i undersökningen.

Installeras i januari

Barack Obama har mindre än en månad kvar av sin tid som president. Donald Trump installeras som den näste 20 januari. Relationen mellan Obama och Trump har blivit kärvare de senaste dagarna, efter att Trump anklagat Obama för att försvåra övergången.

“Gör mitt bästa för att bortse från de uppviglande uttalandena och stoppklossar från President O. Trodde det skulle bli en smidig övergång - INTE!”, skrev han på Twitter.

Trump har kritiserat FN-resolutionen om ett stoppat bygge av bosättningar på ockuperad mark på Västbanken och i östra Jerusalem, något som Obama-administrationen valde att inte stoppa.