David Johnston hyllar Sverige inför kungen

Kung Carl Gustaf tillsammans med David Johnston under måndagens bankett. Foto: Christine Olsson/Tt / TT NYHETSBYRÅN

Den andra dagen av det kanadensiska statsbesöket till Sverige inleddes med en paneldiskussion om svensk-kanadensiska handelsmöjligheter på Rosenbads konferenscenter i Stockholm.

Kung Carl Gustaf följde med generalguvernör David Johnston till panelen. De två satt i publiken – med undantag för det inledningsanförande som Johnston höll.

– Ett fönster av möjligheter för Sverige och Kanada öppnar sig, sa David Johnston i sitt tal.

Mycket av talet och diskussionen efteråt kom att handla om Ceta, det handelsavtal mellan EU och Kanada som EU-parlamentet sa ja till för lite mindre än en vecka sedan.

– Vi lever i en turbulent värld, och då är samarbeten likt dessa väldigt viktiga, sa David Johnston.

Generalguvernör Johnston: "Min familj har kört Volvo"

Generalguvernören tog upp flera samarbeten som redan nu finns mellan Kanada och Sverige – och talade om vikten av att svenska företag fortsätter att etablera sig i Sverige. En särskild favorit hos generalguvernören tycktes vara Volvo.

– Min familj har kört Volvo i över 50 år, sa generalguvernören till publikens förtjusning.

Under seminariet talade också EU- och handelsminister Ann Linde. Linde lyfte handelsavtalet Ceta som en möjlighet för svenska företag att börja konkurrera med norska när det kommer till att exportera till Kanada. Eftersom Norge inte ingår i EU har de haft en fördel tidigare.

Hon tog till exempel upp svenska Woolpower i Östersund, som bland annat tillverkar underkläder för kallare klimat.

– Nu kan de börja sälja till Kanada. Så, se upp Norge, för här kommer våra underkläder, sa Linde skämtsamt i ett anförande.

Besöker Volvo på torsdag

Statsbesöket pågår under tisdagen med bland annat besök på Karolinska institutet och en mottagning på Vasamuseet under kvällen. Under onsdagen reser delegationen till Malmö och Lund för att på torsdagen avsluta i Göteborg.

I Göteborg blir det bland annat ett besök på Volvo Truck Experience Center i Torslanda – troligtvis till generalguvernörens glädje.