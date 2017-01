Därför sker så många attacker i Turkiet

39 människor sköts ihjäl under nyårsattentatet mot nattklubben Reina. Foto: Str / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Terrorgruppen IS har tagit på sig ansvaret för attentatet mot nyårsattentatet mot nattklubben Reina där 39 människor sköts ihjäl och ytterligare 65 skadades.

Varför sker så många terrorattacker i Turkiet?

– Det är flera olika typer av grupper som har utfört attackerna. En del är direkt kopplad till Turkiets Syrienpolitik. Där var landet väldigt aktivt och stöttade en sida i ett väldigt tidigt skede i konflikten. Turkiets prioriteringar har framför allt varit att stoppa det kurdiska styret som håller på att genomföras i Syrien. Detta har skapat spänningar och gjort att konflikten har spillt in i Turkiet, säger Ekim Caglar och fortsätter:

– Just när det gäller kurdfrågan ser man att konflikten mellan PKK-gerillan och staten också har intensifierats sedan två år tillbaka. Turkiet är ett väldigt turbulent land just nu. Man har ett stort krig på andra sidan gränsen och man har återupptagit et krig som har funnits i Turkiet sedan 1980-talet.

IS tar ofta på sig attackerna, men ligger de bakom alla?

– Nej det är flera olika grupperingar, alla de dåd som har genomförts är inte IS, men vi ser att de blodigaste tycks vara kopplade till dem. För ett par veckor sedan tog den kurdiska gruppen TAK på sig en attack. Den vanligaste teorin är att det är avhoppare från PKK som anser att PKK inte är tillräckligt militär i sin strategi. TAK har gett sig på militära och polisiära mål. Sedan tidigare finns det även vänsterradikala grupper som har använt våldsamma metoder och attackerat till exempel polisposteringar.

Vad har IS för intressen i Turkiet?

– Det handlar nog mest om att se på vad Turkiet har för roll inne i Syrien eftersom Turkiet nu har börjat bomba IS-mål inne i Syrien. Från att tidigare ha förhållit sig väldigt passivt i förhållande till IS har man nu gått över till att vara något mer aktiva när det gäller at bekämpa även IS och andra grupper som man ser som ett hot från Turkiets sida. Det här kan helt enkelt ses som en hämnd för Turkiets utrikespolitik.

Vad kan det få för konsekvenser för Turkiet?

– Turkiets regering talar om en nationell enighet där man måste sluta sig bakom regeringspartiet AKP och deras sätt att lösa de säkerhetspolitiska frågorna. De här kommer också kunna vara en förevändning för AKP att utöka sin egen makt.