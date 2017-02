Därför ska Moshe leva som hemlös i 30 dagar

Foto: Per Wissing

Under en månad ska Södertäljebon Moshe Kucukkaya leva som hemlös.

Han är en äventyrare, Moshe Kucukkaya från Södertälje. Han insåg att livet är kort och bestämde sig bland annat för att lära sig hålla andan under vattnet i fem minuter, hänga på en klippa 1 300 meter över havet i Norge och bestiga Afrikas högsta berg Kilimanjaro.

Hans tidigare utmaningar har drivit in donationer till organisationerna Rädda Barnen och Unicef.

Nu ska han någon gång under våren leva som hemlös på gatan under en månads tid – och samtidigt samla in pengar till Barncancerfonden.

– I första hand gör jag det för att utvecklas som människa och lära mig uppskatta sakers rätta värde. Jag hoppas jag ska få större förståelse för människor som inte har någonting alls, säger han.

"Vi måste utvecklas"

"Vi tar det som självklart att ha tak över huvudet, mat på bordet, fri sjukvård, gratis utbildning, familj, vänner och trygghet", skriver Moshe Kucukkaya i ett inlägg på Facebook och fortsätter:

"Trygghet, grunden till allt, men som så många människor i världen aldrig upplevt och dött för och som VI har turen att födas i, men aldrig riktigt förstått innebörden av."

– Jag är så jävla trött på att se mig omkring och höra folk prata om otryggt samhälle, lyft blicken och se hur det ser ut i världen. Jag säger inte att vi ska vara nöjda, vi måste utvecklas. Men det är en sak att sträva efter utveckling och en annan att bara gnälla och sprida negativitet och hat, säger han.

– Mobilbatteriet tar slut för någon och det låter som om det är världens undergång. Jag kan inte påstå att jag är ett dugg bättre än någon annan när det gäller allt det här, men det här är mitt sätt att komma loss från det tankesättet.

Mashe Kucukkaya: "Lever bara en gång"

Moshe Kucukkaya vill inte berätta exakt när under våren han ska leva på gatan och var vet han inte ens själv. Han har gett förtroendet till två vänner som ska köra honom till en stad som de har valt ut, så att han inte känner till något om var han kan söka skydd och hjälp.

Med en mobil utan internet ska han skicka in rapporter till en annan vän som regelbundet ska uppdatera i sociala medier hur det går för honom som hemlös.

Även om han uppmanar alla att skänka pengar till Barncancerfonden poängterar han att han gör detta först och främst för sin egen skull.

– I det här skedet av livet känns det angeläget att göra saker som känns viktiga för mig, som jag vill göra. Man lever bara en gång, säger han.