Därför dröjer insamligen – måste ske via post

Underskrifterna måste nämligen komma in via vanlig post – och inte via den digitala tjänsten.

Alliansen måste samla in 115 underskrifter för att talmannen ska kalla in kammaren mitt under sommaren för att rösta om misstroendeförklaring.

På onsdagsmorgonen kom beskedet att alliansen väcker misstroendeförklaring mot de tre ministrarna Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

Tillsammans kräver de att talmannen kallar in kammaren för att kunna behandla begäran om misstroendeförklaring, mitt under semestern. För att göra det måste talmannen Urban Ahlin få in 115 underskrifter med begäran om sammanträde.

Men nu ser det ut som att processen dröjer.

Politikerna får nämligen inte lämna in sina underskrifter via den digitala tjänsten.

Hanif Bali: Märklig ordning att vi måste skicka via vanlig post

– Vi har fått reda från vår riksdagsgrupp att vi måste skicka in via vanlig post. Men jag har skickat via e-post också för det kommer ta ett tag för mitt brev att komma fram från Georgien. Det är lite märklig ordning kan jag tycka att vi måste skicka via vanlig post, säger Hanif Bali, moderat riksdagsledamot.

RIksdagens talman Urban Ahlin. Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES - PELLE T NILSSON

Talmannen har undersökt andra möjligheter

Talmannen Urban Ahlin bekräftar att politikerna inte kan lämna in sina underskrifter via den digitala tjänsten i ett sms.

"Jag har undersökt om det finns andra möjligheter att göra denna insamling av namn på annat sätt via t ex fax, mail osv. Men enligt juristerna på riksdagsförvaltningen finns inga andra möjligheter eftersom riksdagsordningen ställer dessa krav" skriver Urban Ahlin i ett sms.

Beskedet om att det måste lämnas via vanlig post har lett till missförstånd då Hanif Bali till en början trodde att det var Urban Ahlin som kunde påverka detta.

– Jag förstår gruppledningen och då orkar man inte ta strid i sådana här formella frågor utan man gör det på det sättet för vi behöver 115 underskrifter för att kunna lägga fram det här, säger Hanif Bali.