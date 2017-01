Donald Trump har under dagen skrivit på sin första exekutiva order som innebär att USA drar sig ur frihandelsavtalet TPP. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump har under dagen skrivit på sin första exekutiva order som innebär att USA drar sig ur frihandelsavtalet TPP. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Donald Trumps första måndag som president – här under ett frukostmöte i Vita Huset.

Stämningen handlar enligt New York Times om att Trump fortfarande tjänar pengar på sina hotell.

NEW YORK. Donald Trump har åkt på sin första stämning som president.

Efter fyra dagar som president har Donald Trump redan hunnit bli stämd. Stämningen gäller påstådda brott mot en klausul i konstitutionen som förbjuder federala tjänstemän att tjäna pengar på främmande makter.

Stämningsansökan är inlämnad av organsiationen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington som hävdar att Trump fortsätter att tjäna pengar på utländsk regeringar genom olika affärerskopplingar.

Hänvisar till hyreskontrakt

Som bevis hänvisar organisationen bland annat till hyreskontrakt han ingått med utländska regeringar i Trump Tower, hotellreservationer till Trumps hotell i Washington och betalningar som gjorts från statligt ägda nyhetskanaler för rättigheterna att sända hans reality show "The Apprentice" och "Celebrity Apprentice".

Under en presskonferens förra 11 januari förklarade Trump att han inte längre har någon aktiv roll i sina företag som nu sköts av sönerna. Men organisationen menar att det inte är tillräckligt för att lagarna ska anses uppfyllda och att Trump i slutändan ändå tar hem vinsten.

"Finns inget samband"

Andy Grewal, som är professor i juridik på University of Iowa law school argumenterade i en akademisk artikel förra veckan att betalningar till hotell som ägs av Trumps familj inte bryter mot klausulen eftersom pengarna betalas till ett företag och inte Donald Trump direkt.

– Det finns inget samband mellan betalningen och utförande av tjänster av presidenten personligen, säger Andy Grewal till New York Times.

– Stämningen skulle vara mycket roligt att följa, men jag gissar att den läggs ner, säger han om stämningen.