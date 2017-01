Coverband spelar när Donald Trump flyttar in

Sedan Donald Trump valdes till ny president har det spekulerats kring vilka stora artister som skulle uppträda i samband med installationen den 20 januari. Men trots att flera världskända namn har nämnts – inklusive Andrea Bocelli, Kiss, Elton John och Celine Dion – har Trumps medarbetare inte lyckats hitta någon som vill underhålla vid de historiska festligheterna.

Bokar två coverband

För underhållningen på galafesten på Washington Court Hotel 19 januari har nu Trumps medarbetare i stället hyrt in två coverband, rapporterar The Independent. Bandet The B Street Band, ett band med en Bruce Springsteen-imitatör som sångare, har tackat ja till att uppträda. Ytterligare ett coverband som spelar 80-talshits, The Reagan Years, kommer att uppträda.

Valet av band kommer dock överraskande eftersom Bruce Springsteen inte är en stor fan av Donald Trump.

– När man släpper ut anden ur flaskan – trångsynthet, rasism, intolerans… då försvinner det inte in i flaskan så lätt igen, om det gör det alls, har Springsteen sagt tidigare.

Elton John dementerade

Flera artister har tidigare fått gå ut och dementera att de skulle uppträda i samband med Trumps installation. En av Trumps medarbetare uppgav för BBC i november att Elton John skulle uppträda. Hans låtar “Tiny Dancer” och “Rocket Man” användes flitigt under Trumpkampanjen. Men den brittiska stjärnan, som dessutom ställde sig bakom Hillary Clintons kampanj, dementerade snabbt uppgifterna.

Spekulationer har även rört Kiss, men Gene Simmons hustru uppgavs ha sagt “Nej!” och bandet hade därför artigt tackat nej till förfrågan, skriver Entertainment Weekly.