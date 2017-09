Annie Lööf om sprickan i alliansen: Är överspelat

– Nu när vi får en ny moderatledare måste vi i stället sätta oss ner och diskutera regeringsfrågan, säger partiledare Annie Lööf (C).

På torsdagen inleder Centerpartiets sin partistämma på Clarion Hotel Live i Malmö. Omkring 1 300 representanter finns på plats. Stämman öppnas klockan 12 och klockan 12.15 håller partiledare Annie Lööf tal.

Redan under torsdagsmorgonen medverkade dock Annie Lööf i Expressen TV och gav bland annat sin syn på den spricka i Alliansen som uppstått i samband med turerna kring försvarsminister Peter Hultqvists (S) framtid.

– Alliansen är så mycket mer än Hultqvists vara eller inte vara, säger Annie Lööf.

Och fortsätter:

– Den frågan är överspelad. Nu när vi får en ny moderatledare måste vi i stället sätta oss ner och diskutera regeringsfrågan.

Tror du att alliansen kommer att ändras med en ny partiledare i M?

– Både ja och nej. Alliansen består ju av fyra partier som samarbetat i många många år och bytt partiledare ett antal gånger. När Ulf Kristersson kommer in, vilket allt tyder på, så blir det ju en ny personkemi och vi måste lära känna varandra som partiledare, och det ser jag fram emot.

Ulf Kristersson – trolig ny partiledare i Moderaterna. Foto: STINA STJERNKVIST/TT

Lööf: "Viktigt att alliansen växer"

Annie Lööf berättar även att hon och Ulf Kristersson kommer att sätta sig ner och prata redan nästa vecka om hur de ska lägga upp valrörelsen.

– Jag vill ju byta ut Stefan Löfven och bilda en slagkraftig och handelskraftig regering, säger hon.

"Om det går bra för Moderaterna så gynnar det också Centern"

Centerpartiet har den senaste plockat en hel del röster från Moderaterna men Annie Lööf är inte orolig över risken att förlora dem nu med en ny moderatledare.

– Om det går bra för Moderaterna så gynnar det också Centern. Jag är en alliansvän. Det är viktigt att mitt parti växer men det är även viktigt att alliansen växer.

Utöver motionerna ska det under stämman beslutas om fyra stora reformprogram: "Låt inte Sverige klyvas", "En ansvarsfull internationell agenda", "Trygghet i hela landet" och "Miljöansvar och grön tillväxt".

Under de kommande fyra dagarna ska flera stora frågor diskuteras, bland annat miljö- och sjukvårdsfrågor. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Systembolagets monopol – en het fråga

Systembolagets monopol kan även komma att bli en het fråga under stämman. Ett flertal motioner som föreslår att monopolet bör avskaffats har lämnats in och ska avhandlas under den fyra dagar långa stämman i Malmö. Senast för två år sedan röstade partiet i frågan och då var det väldigt jämnt.

Frågorna som berör Systembolagets avskaffande behandlas på lördag eftermiddag.

– Det finns en enorm frustation bland centerpartister ute på landsbygden om hur Systembolaget skött sitt uppdrag, säger Annie Lööf.