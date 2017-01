Carlson kan ersätta Trumps Fox-fiende

Programledaren Megyn Kelly meddelade i tisdags att hon lämnar sitt uppdrag för den amerikanska konservativa tv-kanalen Fox News. Hon har jobbat där under 12 år och var den av kanalens ankare som lockat flest tittare på en av de mest eftertraktade programtiderna, klockan 21.

Enligt The New York Times blir det tv-veteranen Tucker Carlson som tar över programtiden – och avancerar därmed som Fox News stjärnankare. Han har tidigare varit programledare för Fox News tidigare under kvällen, där han de senaste veckorna utklassat konkurrenter på andra tv-kanaler. Nu får han en mer privilegierad programtid.

Grundade högersajt

Carson har tidigare gjort sig känd som ankare i CNN:s ”Crossfire” och som grundare av högersajten Daily Caller.

Carson ersätts i sin tur av Martha MacCallum, som varit ett av flera ankare i Fox News morgonprogram ”America's Newsroom”.

Uppgifterna om nyutnämningarna är ännu hemliga och New York Times hänvisar till personer som är insatta i interna diskussioner, men som inte har velat kommentera uppgifterna offentligt.

LÄS MER: Kellys drömjobb efter bråket med Trump

Megyn Kelly har gjort sig känd som en stark kritiker till Donald Trump och hans kvinnosyn – och hon har beskrivits som en nagel i ögat för honom. Journalisten anklagade honom bland annat i sina memoarer för att ha försökt muta henne. Den tillträdande presidenten har även kallat Kelly för en ”bimbo”. När hon var en av programledarna i en debatt i Fox News i början av förra året valde Donald Trump att inte delta.

Leder specialbevakning

Kelly ska nu leda ett dagligt nyhetsprogram på tv-rivalen NBC News samt delta i specialinsatta program om politiska nyheter.

Hon skrev på Twitter efter att det blev känt att hon lämnar Fox News:

"Trots att jag kommer att sakna mina kolleger på Fox, är jag glad över att ansluta mig till NBC News-familjen och ta mig an en ny utmaning".