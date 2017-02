Det är fortfarande oklart vilka typer av avtal som Donald Trump kommer upprätta med olika nationer.

Han har tidigare antytt om ett enskilt handelsavtal med Storbritannien efter att de röstat för att lämna EU.

Den förra Ukip-ledaren Nigel Farage berättade i går för Fox News att USA är mer intresserat att anordna bilaterala handelsavtal med enskilda nationer - och därmed "kringgå byråkraterna" i EU.

– Den enda riktiga anledningen att den nya administrationen i USA inte respekterar stora nationella organisationer, som EU, är att de inte tror på nationsstater, säger Farage till Fox News.

Utvecklingen oroar nu Carl Bildt som på Twitter skriver:

"Rapporter om att Donald Trumps tjänstemän erbjuder enskilda handelsavtal för EU-länder. Ett ondskefullt sätt att försöka bryta upp unionen eller bara dum okunnighet?".

Reports of Trump officials offering individual EU countries trade deals. Evil design to try to break up the Union or just stupid ignorance?