Cancersjuke John McCain flygs in för att rädda Trump

USA:s president Donald Trump har ställt ultimatum till de republikanska ledamöterna i senaten:

– Den senatorn som röstar emot visar att berättar för Amerika att Obamacare-mardrömmen är något bra, twittrade han den 24 juli 2017.

Vad betyder omröstningen i senaten?

Röstar senaten ja till Donald Trumps förslag öppnas processen att byta ut tidigare presidenten Barack Obamas Affordable care act, av motståndarna kallad Obamacare. Sedan har senaten två år på sig att komma fram till en ny hälsovårdsplan.

De röstar inte för en ny sjukvårdsreform, bara för att börja debattera en.

Hur viktigt är omröstningen för president Trump?

Den är mycket viktig. Det var en av de frågor Trump gick till val och blev president på.

President Donald Trump har tidigare försökt att skrota Obamas Affordable care act, utan att lyckas.

Hur går omröstningen i senaten?

Senaten har 100 ledamöter, två från varje delstat. Det sitter 48 demokrater som är eniga om att rösta nej till en ny sjukvårdsreform. Av de 52 republikanerna krävs minst 50 röster. Blir det 50–50 kommer vicepresident Mike Pence att fälla den avgörande rösten.

Republikanerna är inte eniga i frågan. Men det är bara den republikanske senatorn Susan Collins från Maine, som öppet förklarat att hon kommer att rösta emot Trumps förslag.

Senator John McCain vårdas för en ovanligt aggressiv form av hjärntumör hemma i Arizona. Han kommer dock att närvara vid omröstningen för att ge president Trump sitt stöd.

John McCain kommer till omröstningen, trots sin livshotande sjukdom. Foto: JACQUELYN MARTIN / AP TT NYHETSBYRÅN

Kommer Trumps sida att vinna omröstningen i senaten?

Washington Post har gått igenom samtliga republikanska senatorerns inställning i frågan och identifierat fyra republikanska som troligen kommer att rösta nej, nämligen Susan Collins från Maine, Mike Lee, Utah, Jerry Moran, Kansas och Rand Paul, Kentucky.

Varför är Obamacare så hatat?

Idén var enkel, att ge sjukvårdsförsäkring till de 15 procent av befolkningen som saknar skydd, och sänka kostnaderna för de som tjänar för dåligt för att ha råd med heltäckande försäkringar.

Men alla amerikaner var tvingade att ha en sjukvårdsförsäkring, annars skulle de tvingas betala straffskatt.

I sjukvårdsförsäkringen skulle följande delar ingå: Akutvård, mödravård, cancervård, årliga hälsoundersökningar, kostnader för receptbelagda mediciner, samt konsultation vid psykiska diagnoser.

Detta innebar bland annat att företag med fler än 50 heltidsanställda skulle tvingas erbjuda sjukvårdsförsäkring. Lagen förbjöd också försäkringsbolag att neka folk med hälsoproblem att bli försäkrade. Dessutom skulle försäkringsbolag inte längre kunna ta ut högre avgifter av kvinnor än män.

Kritikerna hävdar att det skulle bli färre arbetstillfällen med Obamacare. I stället har det anställts ytterligare 9 procent inom hälsosektorn sedan Obamacare infördes, skriver BBC.

Andra har kritiserad sjukvårdsreformen med att den är för dyr. Under 2017 har avgifterna ökat med 25 procent.

Har inte USA allmän sjukvård?

Nej. De flesta sjukförsäkringar i USA är privata. Cirka 15 procent av befolkningen sakar sjukförsäkring och 35 procent är underförsäkrade. Det finns två offentliga sjukförsäkringar, Medicare och Medicaid. Medicare är för personer över 65 eller handikappade, Medicaid för för låginkomsttagare och deras familjer.

Hur fungerar sjukvården i USA?

Enligt OECD kostade sjukvården i USA mest per person i världen år 2015, eller 77 000 kronor per person och år, jämfört med Sveriges 43 000 per person och år.

Medellivslängden i USA är 79,8 år, vilket placerar landet på en 22:a plats av de 35 industrialiserade länderna i OECD. Enligt de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna, National Institutes of Health, ligger USA sämst till, eller bland de sämsta, av de 17 rikaste länderna i världen när det gäller sjuklig övervikt, trafikolyckor, barnadödlighet, hjärt- och lungsjukdomar, könssjukdomar, tonårsgraviditeter olycksfall och mord.

Enligt en undersökning hos elva industrialiserade länder vad den amerikanska sjukvården den dyraste, men sämst när det kom till hälsa, effektivitet och egna resurser.