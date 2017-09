C-toppar: Avskaffa Systembolagets monopol

Systembolagets monopol kan komma att bli en het fråga under Centerpartiets stämma, som inleds på torsdagen. Ett flertal motioner som föreslår att monopolet bör avskaffats har lämnats in och ska avhandlas under den fyra dagar långa stämman i Malmö.

Unn Harsem, ledamot i utbildningsnämnden och vice ordförande för Centerpartiet i Uppsala, är en av de motionärer som menar att det är dags att avskaffa monopolet. Att kunna köpa en flaska vin samtidigt som man handlar ska, precis som i resten av Europa, vara en självklarhet även i Sverige, menar hon.

– Jag tycker att det är en riktigt gammal unken rest från en svunnen tid. Jag tror att det skulle bli ett lyft för Sverige. Men att ta bort monopolet är inte samma sak som att ta bort Systembolaget, det kan fortfarande vara kvar men vara konkurrensutsatt, säger hon.

Senast för två år sedan röstade partiet i frågan och då var det väldigt jämnt.

– Jag upplever att partiet är lite kluvet. Så sent som i våras röstade Uppsalacentern ja för att bryta monopolet. Min bild är att partistyrelsen går den här opinionen till mötes litegrann och hoppas att det räcker, säger Unn Harsem.

Partistyrelsen vill behålla monopolet

Anders Eriksson, förtroendevald i Kungsbacka, driver en liknande linje. Bland annat menar han att monopolet är satt ur funktion tack vare internet och handel via EU-länder.

"Att säga att beställningslistan är Systembolagets sortiment är lika korrekt som att säga att alla vinbutikers sortiment på internet är Postens sortiment" skriver han i motionen.

Han vill att privatägda butiker får sälja alkoholhaltiga drycker genom ett licenssystem, på samma sätt som när avregleringen av apoteksmonopolet genomfördes.

Anders W Jonsson, Centerpartiets gruppledare och ledamot i partistyrelsen tror att Systembolagets kritiserade annonsering i dagspressen på senare tid kan komma att påverka utfallet. I annonserna, som hade rubriken "Hur mycket kostar en flaska vin på en gård i Skåne?", vände man sig till riksdagsledamöterna och propagerade för ett fortsatt förbud mot gårdsförsäljning av alkohol.

– Partistyrelsens linje är att vi vill behålla detaljhandelsmonopolet därför att folkhälsoeffekterna är mycket positiva. Men vi kommer att få det tuffare på grund av detta, för det har verkligen retat upp många av våra företrädare. Jag beklagar verkligen att Systembolaget gjorde det här, säger han.

Så tycker de andra partierna Vänsterpartiet: Vill sänka alkoholkonsumtionen i Sverige, med skatter, införselkvoter och genom Systembolagets försäljningsmonopol. Socialdemokraterna: Värnar den restriktiva alkoholpolitiken och vill slå vakt om Systembolagets försäljningsmonopol. Miljöpartiet: Värnar den restriktiva alkoholpolitiken. Paritet vill att staten fortsatt ska äga Systembolaget och ser gärna höjda minimiskatter på alkohol inom EU. Centerpartiet: Vill att Systembolaget behåller försäljningsmonopolet och att tullen arbetar mer aktivt för att förhindra smuggling. Liberalerna: Vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol, enligt hemsidan, men lär ha svängt i frågan om att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl enligt rapportering i Sveriges Radio. Moderaterna: Vill tillåta gårdsförsäljning, samt att alkoholproducenter blir ombud för Systembolaget. Kristdemokraterna: Vill bevara Systembolagets försäljningsmonopol, enligt hemsidan, men lär ha svängt i frågan om att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl enligt rapportering i Sveriges Radio. Sverigedemokraterna: Vill öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol, men vill ändå bevara Systembolagets försäljningsmonopol.

Tre i partistyrelsen går emot linjen

Simon Palme, ordförande i Centerstudenter, sitter också i partistyrelsen. Han väljer att gå emot partistyrelsens linje.

– Jag tycker att det är dags att sluta upp med överförmynderiet. Svenskar är precis lika kapabla som andra européer att ta ansvar för sin egen alkoholkonsumtion.

Systembolaget monopol – en het fråga i Centerpartiet. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP

Palme menar att opinionen inom partiet har svängt.

– Jag skulle säga det. Det finns en stark vilja att avskaffa monopolet i hela landet och i partistyrelsen har både Centerstudenter, Cuf och en ordinarie ledamot reserverat sig.

Centerpartiet har tidigare öppnat upp frågan genom stämmobeslut om gårdsförsäljning av öl och vin. Partiet har också tidigare tagit ställning för att Systembolagets öppettider ska utökas.

Frågorna som berör Systembolagets avskaffande behandlas på lördag eftermiddag.