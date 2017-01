C hotar lämna alliansen om M förhandlar med SD

Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet förklarar hur partiet resonerar:

– Centerpartiet kommer aldrig att sätta sig i en situation där vi förhandlar direkt eller indirekt med Sverigedemokraterna, säger han – och tillägger:

– Om Moderaterna skulle välja att förhandla med Sverigedemokraterna är jag och Centerpartiet den första att beklaga det.

Anders W Jonsson, Centerpartiets gruppledare, menar att Moderaterna måste vara ärliga: antingen ingår de i Alliansen – eller inte:

– För Centerpartiet är det absolut inte aktuellt att delta i någon direkt eller indirekt del med Sverigedemokraterna. Det här har varit vår hållning hela tiden. Vi står fast vid vårt arbetssätt. Det är inget märkvärdigt med det, säger han.

Lööf: "Centerpartiet grundbult i Alliansen"

Nu måste partierna mötas för samtal, menar Anders W Jonsson:

– Vi får nu sätta oss ner med Moderaterna och se vad de menar med sitt utspel förra veckan.

Centerledaren Annie Lööf tycker att tonläget ska skruvas ner – och dementerar:

“Nu skruvar vi ner tonläget lite. Centerpartiet är en grundbult i Alliansen och vi kommer givetvis inte lämna. Det är vårt tydliga regeringsalternativ", skriver hon på Twitter.

Kort efter att Annie Lööfs tweet gick ut, retweetades den av moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Centerledaren uttrycker sig också på Facebook i frågan. Där skriver hon:

"Just nu är det många nyhetsflashar på att C ska lämna Alliansen. Det finns överhuvudtaget ingen grund i det. Däremot kommer C inte börja förhandla med SD om sakpolitik i riksdagens utskott, men det spräcker ju inget regeringsalternativ."

Moderaternas presschef Linda Norberg kommenterar Anders W Jonssons utspel i ett sms till Expressen:

"Jag ser Annie säga något annat. Det är deras besked."

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, som på tisdagsmorgonen gästade Riksdagsjournalisternas förening, säger att hon inte uppfattar Anna Kinberg Batras utspel förra veckan som att M-ledaren öppnat för att Moderaterna ska börja samtala med SD i utskotten utan att de redogjort för hur alliansen ska agera.

KD-ledaren säger också att det inte är särskilt ansvarsfullt att spekulera i vad M eventuellt skulle kunna tänka sig.

Efter frågor om hur M-ledarens besked egentligen ska uppfattas konstaterade Ebba Busch Thor:

– Det är inte alltid lätt att tolka partiledare.