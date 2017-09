Butikshyllorna töms inför Irmas ankomst

Det är ännu inte helt säkert exakt var och när orkanen Irma kommer att slå till.

Men detta till trots har invånare i Florida börjat bunkra för fullt. Butikshyllor töms på vatten och andra nödvändigheter, skriver CNN.

Enligt tidningen The Miami Herald var det många amerikaner som nyttjade helgdagen Labor Day, som inföll under måndagen, för att bunkra inför ovädret. I vissa butiker har vattnet redan börjat ta slut – men nya leveranser väntas under tisdagseftermiddagen.

Mike Kizek är av dem som har varit ute i tid – han vill inte riskera att komma till butiken när det bara finns burkar med tomatsås kvar.

– Det kommer bli galet och jag kan lika gärna få det gjort innan det kommer hit ännu fler människor och blir kaos, säger han till Miami Herald.

Läs mer: Nya orkanvarningen – efter Harveys framfart

Enligt CNN har också bankerna märkt av att folk har börjat förbereda sig.

– Bankerna är fulla av folk som tar ut pengar, säger Alex Batista från Miami till CNN.

Undantagstillstånd i Florida

I samband med att Irma uppgraderades till en kategori-5-orkan gick Floridas guvernör Rick Scott ut och förklarade att Florida befinner sig i undantagstillstånd.

Rick Scott skriver också på Twitter att han har pratat med president Donald Trump – som erbjöd regeringens fulla resurser.

Ovädrets vindhastigheter har mätts till upp till 78 meter per sekund – vilket är otroliga vindstyrkor.

LÄS MER: Svenska vindrekord

Irma rör sig mot Saint Martin, Puerto Rico, amerikanske Jungfruöarna och vidare mot amerikanska östkusten med en hastighet av 22 kilometer i timmen. Myndigheterna varnar för att Irma kan leda till kraftiga översvämningar, jordskred och vågor på upp till sju meter.

Svenska Derya: ”Jag är orolig”

Svenska Derya Demirok från Filipstad är på semester sedan 31 augusti i Puerto Rico med sin make Serdar. De stannar till 15 september, och bor i huvudstaden San Juan.

– Det är klart att man är orolig när orkanen nu uppgraderats till en femma. Orkanen beräknas nå oss vid lunchtid under onsdagen (på kvällen, svensk tid), och eftersom man aldrig varit med om något liknande är det svårt att ta in vad som kan hända, säger Derya till Expressen.

– Elen är utslagen på flera platser, och de säger att det kan ta upp till tre veckor att få den tillbaka. Folk här säger att något liknande inte hänt på många år.

Hur är vädret just nu (18.00, svensk tid)?

– Det spöregnar för tillfället, men vi har haft växlande molnighet och även lite sol.

Hur förbereder ni er för Irma?

– Damen vi hyr vår hotellägenhet av i centrala San Juan har gett oss en ficklampa, och uppmanat oss att köpa konserver. Vi sitter klistrande framför datorn, internet fungerar fortfarande, och håller oss uppdaterade.

Irma uppgraderades under tisdagen till en mycket farlig orkan, en femma på den femgradiga Saffir-Simpson-skalan, enligt orkancentret NHC.