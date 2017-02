Butiker överger Ivanka Trumps lyxsmycken

Lottie Knutsons bästa tips till New Orleans - 20 jan

Entreprenören Ivanka Trump är inom näringslivet känd för sin design. Hennes smycken, skor och kläder är i de stora varuhusen i New York förknippade med stil, lyx och glamour.

Men nu har två stora lyxbutiker övergett hennes design.

Först ut var varuhuskedjan Nordstrom.

Minskad försäljning för Ivanka Trump

På torsdagen sa Nordstrom att man hade beslutat sig för att stoppa Ivanka Trumps märke på grund av minskande försäljning.

– Varje år tar vi bort ungefär tio procent av våra märken och fräschar upp vårt sortiment med ungefär lika mycket. I det här fallet, baserat på hur det har gått för märket, har vi beslutat oss för att inte köpa in det denna säsong, säger en talesperson för kedjan till Business insider.

Strax därefter tog lyxiga Neiman Marcus samma beslut.

Enligt Business insider fanns 15 av Ivanka Trumps smycken tillgängliga i Neiman Marcus webbutik på onsdagen. På fredagsmorgonen hade de försvunnit.

Uppmanar till bojkott av alla Trump

Dussintals återförsäljare i USA har drabbats av en proteströrelse som bojkottar alla företag med kopplingar till Trumpfamiljen, efter att Ivanka Trumps pappa Donald Trump svors in som landets president den 20 januari.

Ivanka Trump har ingen officiell roll i Donald Trumps administration – men det har spekulerats om att hon kommer att axla en rådgivande roll åt sin far. Det har bland annat pratats om att hon kommer att ta på sig uppgifterna som vanligtvis tillfaller the First lady.