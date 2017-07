Busch Thor vann tillbaka sin man – på flygplan

KD-ledaren, som i SVT:s Opinion Live fick frågan om vad det mest romantiska hon gjort, berättade att hon hade gjort slut med Niklas Thor, men sedan ångrat sig. För att locka tillbaka honom lät hon en flygvärdinna på ett flyg från New York, som han åkte med, läsa upp ett meddelande:

– ”We have a very special message for our passenger Niklas Thor” och så fanns det en önskan om att han skulle möta mig på en strand i Thailand och att vi skulle bli ett par igen, sa Busch Thor i Opinion live och fortsatte:

– Sen avslutade jag med: ”PS. This would be very good since I paid for the tickets”.

Hur det gick? Ebba Busch Thor är nu gift med Niklas och de har två barn.