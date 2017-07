I tidiga förhör har den mordmisstänkte pojkvännen sagt att han lämnade lägenheten i Uppsala, där flickvännen Victoria Örnberg, 19, var för att gå till en närliggande Ica-butik. Där stal han toalettpapper, har han sagt, för att sen komma hem till den brinnande lägenheten.

– Jag kom hem. Jag gick in i lägenheten, det var rök överallt och jag fick krypa in till eh, krypa in på golvet, kolla om det var någon där inne, sa pojkvännen i polisförhör senare samma dag efter att han gripits inte långt från brottsplatsen.

– Sängen, men eh ... jag hittade min flickvän, hon låg där.

Victoria Örnberg, 19, misstänks ha mördats av sin pojkvän i Uppsala. Foto: PRIVAT

"Jag trodde jag skulle svimma"

I förhöret hävdade mannen, som åtalats misstänkt för mord, brott mot griftefriden och mordbrand, att han försökte få ut flickvännen ur lägenheten.

– Jag hade vart inne, jag vet inte tre, några minuter, där inne och jag kunde inte andas längre. Jag trodde jag skulle svimma ifall jag var kvar längre, så jag var tvungen att gå ut, fortsatte mannen i förhöret.

LÄS MER: Mystiska mejlet timmar innan Victoria mördades

– Då ligger jag på marken och kryper in för att se om jag ser alltså, kan hitta henne, men jag ser inte ett skit.

Dörren till lägenheten där Victoria, 19, hittades död. Foto: Polisen

Hade Victorias blod på kläderna

På frågan var han hade varit när han upptäckte att det brann svarade han:

– Jag hade varit ute och rökt och gått till Ica.

Han sa att han var borta i runt 20 minuter, och att han var i Ica-butiken själv. Efter att han påstår att han försökte få ut flickvännen ur den brinnande lägenheten, lämnade han platsen. Utan att larma räddningstjänst eller polis, det var det i stället grannar som gjorde.

Varken polis eller åklagare tror dock på pojkvännens berättelse, som han sen dess ändrat och sagt att han inte minns.

När pojkvännen greps hade han flera blodfläckar på sina kläder, bland annat byxorna. DNA:t "talar extremt starkt" för att de kommer från Victoria. Foto: Polisen

I stället misstänker polis och åklagare att mannen knivmördat Victoria för att sen tända eld på lägenheten, där han lämnade henne. När han greps utomhus, i närområdet, senare samma dag hade han flera fläckar med Victorias blod på kroppen.

Försökte stycka flickvännen

– Jag påstår att det finns saker som talar för att han försöker stycka henne, och när han misslyckas med det försöker han elda upp henne, har Anne Sjöblom, ansvarig åklagare, tidigare sagt.

Pojkvännens återkommande svar i förhör, senare i utredningen, har varit att han inte minns vad som hände. Dessutom har han ändrat detaljer: Först sa han att han kom hem från Ica Nära Stabby, sen ändrade han det till Ica Luthagen Livs.

På polisens fråga var pojkvännen hade varit när han upptäckte att det brann svarade han: "Jag hade varit ute och rökt och gått till Ica." Foto: / POLISEN

Sista bilden på Victoria och pojkvännen

Polisen har tagit fram övervakningsbilder från de Ica-butiker där pojkvännen hävdar att han var innan branden bröt ut. Och bilderna är tydliga: Pojkvännen var inte i någon av butikerna den 13 december 2016, alltså dagen då Victoria mördades.

Däremot var han där strax innan klockan 19 kvällen innan mordet. Två och tre dagar innan mordet var han även i butiken tillsammans med Victoria.

Bilderna är tagna när paret är på väg ut ur butiken. Den sista, tagen klockan 22.16 två dagar innan mordet, är den sista bilden på paret.

Här är den sista bilden på Victoria och den misstänkte mördaren, tagen två dagar innan mordet. Foto: Polisen

Victorias mamma: Hon ville skydda honom

Victorias mamma, Carina Andersson, säger att familjen inte vill kommentera den misstänkte mördarens olika versioner av vad som hände. Familjen vill inte kommentera rättsprocessen, säger hon.

Tidigare har Carina Andersson sagt, om dottern och den misstänkte mördaren:

– Jag tror Victoria ville skydda honom. Hon berättade att han slutat med allt strul. Att han inte längre tog några droger och ville fortsätta plugga.

LÄS MER: Victorias sista samtal innan mordet

– Jag saknar henne så fruktansvärt mycket, alla i familjen mår fruktansvärt dåligt, har mamman också sagt.

"Drogrelaterad missbruksproblematik"

Expressen har återkommande berättat om den misstänktes struliga liv, och hans brottslighet: Bland annat drogmissbruk och annan kriminalitet.

Han har ibland haft "utbrott", heter det i Kriminalvårdens yttrande, och har under uppväxtåren varit placerad på olika hem och institutioner.

"De riskfaktorer som talar för återfall i kriminalitet är drogrelaterad missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt tidigare brottslighet", har Kriminalvården skrivit om honom.

Och nu misstänks han alltså ha mördat sin flickvän genom att skära henne i halsen med en kniv, för att sen börja stycka hennes kropp och tända eld på lägenheten för att dölja spåren.