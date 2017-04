Spaningen och kartläggningen av Arbogakvinnan inleddes redan dagarna efter mordet på hennes pappa och mordförsöket på mamman.

Efter att den 42-åriga kvinnan och hennes pojkvän Mohammad Rajabi först anhållits och sedan släppts i brist på bevis gick arbetet in en helt ny intensiv fas.

Polisen tog till den ovanliga metoden att avlyssna inte bara telefoner utan också att med hemlig avlyssningsutrustnings hjälp “bugga” den bil som Arbogakvinnan körde runt i.

Spaningen fortsatte under tiden Arbogakvinnan och några anhöriga åkte på semester i Thailand. I avlyssningarna hörs hur Arbogakvinnan instruerar och uppmanar pojkvännen att ta sig till Norge:

– Norge... kan du smuggla dig dit? Det kan ju inte vara så jävla svårt...

Polisen kunde senare följa hur pojkvännen Mohammad Rajabi bokade ett hotellrum i norska Trondheim för parets sista möte i frihet.

Vad de inte visste var att polisen hade avlyssnat deras möte och kunde följa allt som sades.

– I Norge avlyssnades också deras hotellrum, säger åklagaren Jessica Wenna.

I avlyssningarna varnar ändå Arbogakvinnan för att polisen kan vara dem på spåren:

– De kanske satt en sändare på vår bil. Det är allvar, det är mord och jag vill inte bli dömd för mord eller medhjälp till mord och sitta i finkan i tio år, säger hon enligt polisens utskrift av avlyssningarna.

Civilklädda poliser på hotellrummet

På eftermiddagen den 30 augusti förra året tog sig civilklädda poliser in på hotellrummet i Trondheim och grep både Arbogakvinnan och hennes pojkvän.

Då hade bevisen mot dem stärkts rejält och sedan dess har paret suttit bakom lås och bom.

En del av de bevis som nu kunde läggas fram mot dem och fick dem häktade kom just från avlyssningen under deras knappa två veckor i frihet. Bland annat ska polisen hört kvinnan säga saker som tolkas som ett erkännande om att hon i vart fall varit delaktig i brotten.

Och hon ska också tydligt gett pojkvännen, som åklagaren bedömer är 25 år gammal, order.

– Hon uttrycker sig på ett sätt som att hon varit delaktig i de här brotten. Hon instruerar och styr 25-åringen också väldigt tydligt och säger till honom vad han ska säga, berättade Jessica Wenna under presskonferensen.

I en av avlyssningarna säger hon åt pojkvännen att han varit på väg att förstöra allt med vad han dittills sagt i förhören:

– Du ska säga inget. Inget. Du har hållit på och sjabblat till det rejält ska jag säga... din käft gav bara olika alternativ. Du ska zip... okej?, sa kvinnan och fortsatte:

– Du ska hålla käften... inte säga ett ord... okej?... så säger du jag måste ha tagit fel dag... jag förstår inte svenska.

"Jag kanske har morbid humor"

Kvinnan har däremot i förhör nekat till allt.

– Jag är ingen mördare, säger hon i förhör.

– Jag kanske har morbid humor men jag skulle aldrig kunna skada en människa.

Under de åtta månader utredningen pågått har polisen kartlagt varje del av Arbogakvinnans liv. Alla hennes inköp sedan 1 januari 2011 har gåtts igenom och för att undersöka hennes förmodade ekonomiska motiv har både hennes egen ekonomi och bolagen hon äger granskats.

Enligt stämningsansökan som lämnades in till tingsrätten under fredagen har Arbogakvinnan så sent som den 13 juli 2016, mindre än tre veckor före mordet på hennes pappa och mordförsöket på hennes mamma, tagit ett lån på 287000 kronor.

Kartläggning av sms och Facebook

Enligt åklagaren gick pengarna från lånet till “daglig konsumtion”.

Polisen har också kartlagt vad kvinnan skulle kunna få utbetalt till sig i försäkringar och i arv efter att först maken och senare också pappan dog.

Andra delar av kartläggningen handlar om datorer och mobiltelefoner, SMS och Facebook-kontakter som Arbogakvinnan och andra i utredningen haft.

Pojkvännen Mohammad Rajabis tidigare liv har också undersökts, vilket beskrivs som mycket komplicerat. Bland annat har polisen fått fram handlingar från Kroatien där han i kontakt med myndigheterna där uppgett ett födelsedatum som gör honom betydligt äldre än de 19 år han senare uppgett som ålder. Åldern är viktig, bland annat eftersom möjligheten att utdöma ett livstidsstraff vid fällande dom bestäms av om Mohammad Rajabi är yngre än 21 år eller inte.

I den hemliga avlyssningen av bilarna har Mohammad Rajabi också sagt saker som gör att åklagarna menar visar att han är 25 år gammal.