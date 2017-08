Pekade finger i rätten – åtalas som misstänkt trippelmördare

Den misstänkte mannen pekade finger mot kameran under häktningsförhandlingen i mars. Foto: SVEN LINDWALL

Den misstänkte mannen pekade finger mot kameran under häktningsförhandlingen i mars. Foto: SVEN LINDWALL

– Det här är ett kompisgäng, säger åklagaren om 21-åringen och de sju andra unga unga män som under onsdagen åtalas för ett, två eller tre mord efter en omfattande polisutredning som pågått i sju månader.

Då log han in i kameran och satte upp långfingrarna i luften.

Enligt Skatteverket har han aldrig haft en ynka krona i taxerad inkomst. Själv tycker han, enligt rättsläkarens utlåtande i den mindre sinnesundersökning han genomgått, att han var snäll i skolan och den lärare han tyckte bäst om "hjälpte honom att dricka te".

När han fortsätter att berätta för läkaren om sin skoltid säger han att han var ett geni på att fuska – uppväxten beskriver han som trygg.

LÄS MER: Man pratade med polisen – mördad av kompisgäng

Och lider, det gör han inte enligt läkaren.

"Han uppvisar inget kroppsligt lidande vid undersökningen", skriver rättsläkaren i sitt intyg.

Polis bevittnade hur kvinnan i Hallonbergen blev ihjälhuggen. De avlossade varningsskott, men kunde inte förhindra mordet. Foto: Janne Åkesson/Swepix

Blev ikappsprungen och mördad

Den 21-årige mannen har visserligen fått böter för att ha kört moppe utan hjälm, men några våldsbrott har han aldrig begått. Inte förrän nu, om polisens teori stämmer.

Åtta unga män och tre mord – de åtalas Man, 21 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg och dubbelmordet i Hallonbergen. Har fått böta två gånger för att ha åkt moped utan hjälm. Säger sig i en sinnesundersökning vara "170 procent frisk". Man, 21 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg och dubbelmordet i Hallonbergen. Har fått böter på 1 500 kronor för att ha åkt bil utan bälte. Man, 20 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg. Är tidigare ostraffad. Man, 16 år Misstänks för: Dubbelmordet i Hallonbergen. Är tidigare ostraffad. Har enligt åklagaren erkänt medhjälp till mord. Man, 20 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg. Är tidigare ostraffad. Är fotbollsspelare med meriter från allsvenskan och landslagsspel. Man, 18 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg. Är tidigare ostraffad. Man, 21 år Misstänks för: Mordet i Sundbyberg. Förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret men det rör uteslutande småbrott. Man, 17 år Misstänks för: Dubbelmordet i Hallonbergen. Är tidigare ostraffad. Åtalet innefattar också grovt övergrepp i rättssak, synnerligen grovt vapenbrott, grovt vapenbrott, narkotikabrott och misshandel. En nionde ung man kommer även att åtalas för grovt skyddande av brottsling.

För under onsdagen åtalas den unge mannen som enligt åklagaren Olof Calmvik är en trippelmördare. Han misstänks först ha mördat en man vid Karolinska universitetssjukhuset i januari – och bara några veckor senare, i början av mars, ska han han ha varit en av fyra som begick ytterligare två mord när en kvinna i 40-årsåldern höggs ihjäl i en lägenhet i Hallonbergen och hennes flyende make blev i kappsprungen och dödad också han. Mannen ska ha blivit vittne till den första dödsattacken.

Åtta vänner – tre mord

Totalt åtta vänner och tre mord.

Det är vad åtalet som Olof Calmvik under onsdagen lämnar in till Solna tingsrätt handlar om.

– Det här är ett nätverk i Hallonbergen, ett kompisgäng kan man säga. De håller till regionalt i Hallonbergen där det här har skett. Det finns ingen tydlig eller uttalad ledare på det sättet, utan nätverket ser ut på ett lite annat sätt, säger Olof Calmvik.

Åklagaren Olof Calmvik. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vad är motivet till mordet vid Karolinska?

– Jag vill inte gå in på det riktigt, men det finns en motivbild som vi ser det där framför allt en av personerna som åtalats bestämmer sig för att undanröja offret.

Och motivet till dubbelmordet är att mannen var ett vittne till det första mordet?

– Det är mer komplext än så. Han är ett vittne, men är också bekant med flera av de här personerna. Han har haft ett förflutet, speciellt med 21-åringen. De har haft ett förflutet när det gäller framställan av narkotika.

Mordet i Sundbyberg och dubbelmordet i Hallonbergen # Den 22 januari inträffade en dödsskjutning. En man i 25-årsåldern ska först ha blivit beskjuten när han färdades i en bil tillsammans med andra personer. Han överlevde och skjutsades till Karolinska universitetssjukhuset – men gärningsmännen tog upp jakten. # Mannen ska prejats och blivit beskjuten med automatvapen och enligt uppgift till Expressen blev bilens framruta och dörr sönderskjuten. Offret bars in till sjukhuset med skottskador i ansiktet, men hans liv gick inte att rädda. Enligt uppgift till Expressen kopplades mordet då samman med tidigare skjutningar i Stockholmsområdet. Enligt åklagaren var mordet en uppgörelse i Stockholms undre värld. # Morgonen den 7 mars inträffade ett dubbelmord i Hallonbergen. Offret var ett par i 40-årsåldern och enligt uppgift till Expressen hade någonting gjort mannen misstänksam och han hade själv ringt 112. Men fyra män hann ta sig in i bostaden – beväpnade med knivar. # Kvinnan lämnades blödande på platsen och ringde 112. Gärningsmännen följde sedan efter mannen och en polispatrull som var snabbt på plats blev ögonvittnen till hur han knivhöggs. Polisen avlossade ett skott för att försöka avstyra det inträffade – då ska den yngsta av männen ha fortsatt hugga. # Både mannen och kvinnan dog. Han hann innan dess uppge ett av namnen på de misstänkta mördarna. Det manliga offret hade lämnat vittnesuppgifter till polisen gällande mordet i Sundbyberg och en av åklagarens teorier kring motivet till dådet är att han skulle tystas. Ett annat ska ha varit att han "har ett förflutet när det gäller framställan av narkotika" med en 21-årig man som misstänks för samtliga tre mord. # Mannen som dödsattackerades skulle dagen därpå ha infunnit sig i rätten som tilltalad i ett narkotikamål. I den förundersökningen framkommer att den mördade mannen kände sig hotad i samband med att han ville hoppa av en knarkodling. # Två 21-åringar anses av åklagaren ligga bakom samtliga tre mord. Det är en av dem som utredningen i mångt och mycket har handlat om. Det är främst han som ska ha haft ett förflutet med det andra manliga mordoffret och det är han som pekat finger åt Expressens kamera i rätten. Hans advokat bröt dessutom med honom då mannen ska ha riktat mycket allvarliga anklagelser mot denne. # Under onsdagen åtalas åtta unga män misstänkta för mord. Sex av dem misstänks för det första mordet vid Karolinska sjukhuset och fyra för dubbelmordet i Hallonbergen. Åtalet innefattar också grovt övergrepp i rättssak, synnerligen grovt vapenbrott, grovt vapenbrott, narkotikabrott och misshandel. # Polisens utredning har varit omfattande. Förundersökningen är på runt 5 000 sidor och består av så väl förhör som olika tekniska utredningar. En polischef misstänks också för tjänstefel och brott mot tystnadsplikten, som kopplas till mordutredningen. Besked om förundersökningen mot denne kommer fortsätta eller läggas ner väntas i mitten av september.

För mordet vid Karolinska kommer totalt sex unga män att ställas till svars i den rättegång som inleds i början av september. För dubbelmordet är det fyra misstänkta mördare, den yngste bara 16 år gammal.

Pekade finger

Under utredningens gång är det mycket kring 21-åringen som det kretsat, inte minst efter hans utspel under häktningsförhandlingen i mars. Då blickade han rätt in i Expressens kamera och ett stort leende spred sig över hans läppar. Samtidigt satte han bägge långfingrarna i luften.

Dessutom ska han ha yttrat ordet "monster" i riktning mot åklagaren, innan han lämnade salen skrattandes.

– Jag har inga kommentarer kring hur han har betett sig, säger Olof Calmvik.

En man i 25-årsåldern sköts ihjäl vid Karolinska universitetssjukhuset i januari i år. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Inget meningsfullt samtal

Enligt rättsläkaren kan det misstänkas att 21-åringen led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för morden och denne anser att det finns skäl för att han ska genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.

LÄS MER: Misstänkte mördarens gest i rätten: "Monster"

I intyget från sinnesundersökningen står det att mannen inte kunde kommentera mordmisstankarna "på ett adekvat sätt" och "något meningsfullt samtal kunde inte genomföras".

Hans advokat Carla Pantzar är fåordig.

– Jag kan säga som så att han förnekar mord, säger hon.