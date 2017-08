Johanna Möllers advokat nekas 1,4 miljoner kronor

"När det gäller Amanda Hikes kommer tingsrätten fram till att hon visserligen krävt ersättning för ett stort antal timmars arbete, närmare bestämt 1 745 timmar, men att hon samtidigt lämnat fullt godtagbara motiveringar till det. Tingsrätten anser följaktligen att Amanda Hikes skall ha ersättning för 1 745 timmar arbete.

Tingsrätten har däremot synpunkter på Amanda Hikes krav på timersättning. Amanda Hikes har för de timmar som hon anser sig ha lagt ned på vardagar – 1 367,5 timmar – begärt ersättning med förhöjt arvode om 1 825 kr per timme. För de timmar som hon anser sig ha lagt ned under helger – 377,5 timmar – har hon begärt ersättning med 2 685 kr per timme motsvarande den s.k. helgtaxan.

Enligt tingsrättens mening kan det inse anses tillräckligt motiverat att ge Amanda Hikes förhöjt arvode. Inte heller kan tingsrätten se att det funnits tillräckligt starkt behov av att i stor omfattning arbeta under helger. Möjligen har visst helgarbete varit påkallat, men i vilken omfattning så skulle ha varit fallet är det omöjligt för tingsrätten att ha någon uppfattning om. Såvitt avser arbete skall Amanda Hikes tillerkännas ersättning för 1 745 timmar à 1 342 kr."

Tingsrätten skriver i sin dom:

"Amanda Hikes tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 227 270 kr. Av beloppet avser 2 341 790 kr arbete, 198 365 kr tidsspillan, 41 661 kr utlägg och 645 454 kr mervärdesskatt."