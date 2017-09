Expressen rapporterade under måndagskvällen om de sexöverfall som drabbat kvinnor i välbesökta motionsområden i nordvästra Stockholm. Polisen misstänker att en och samme person utfört dem – en man som kan vara i 40-årsåldern. Men de saknar den viktigaste pusselbiten: hans identitet.

Under kvällen, natten och även under tisdagen har ett flertal tills kommit in om mannen i joggingspåren

– De spretar naturligtvis, men några av de här tipsen verkar intressanta. Det ser ut att finnas vissa likheter och skulle kunna hänga ihop med det vi utreder, säger Patrik Zanders. Tipsen är av den karaktär att individer kan identifieras. Så bra är de.

Så gick överfallen till

Det första överfallet skedde vid 22.30-tiden den 19 augusti. Då var en kvinna var ute och promenerade längs Kanaans väg i Blackeberg i västra Stockholm vid halvelvatiden på kvällen. Plötsligt fick hon syn på en man som hon upplevde som olustig. Han gick emot henne och pratade om att han vill ha sex. Sedan gick han till attack – och ofredade kvinnan. När hon började skrika, försvann han från platsen.

I söndags morse, den 3 september, skedde en liknande händelse bara ungefär en kilometer från Kanaans väg – den här gången vid Blackebergs gårdsväg. En kvinna har berättat att en man plötsligt kom fram till henne och frågade om hjälp om något. Hon stannade till och frågade om vad – då försökte han ta på henne och hålla fast henne. Kvinnan lyckades ta sig loss och sprang i från platsen.

"Tagna av situationen – men samtidigt starka"

Det finns starka misstankar om att det är en och samme man som ligger bakom bägge fallen. Han är uppskattningsvis i 40-årsåldern, cirka 180 centimeter lång, talar svenska utan brytning, ljushyad och med mörkbrunt, kortklippt hår. Vid händelsen i söndags var han klädd i jeans och mörk collegetröja.

Det var spaningsledaren Patrik Zanders gick ut med en efterlysning efter att ha träffat och samtalat med de drabbade kvinnorna, som är mellan 25 och 40 år.

– Det som ändå verkligen gladde mig är att den ena av dem har berättat att hon ska bege sig ut och springa i spåret igen, säger

Hur är det med den andra kvinnan?

– Rent fysiskt har de klarat det bra, men det är klart att det sätter sina spår när någon tar sig friheten att sexuella ofreda de här tjejerna. Båda är tagna av situationen – men samtidigt starka och på gång igen.