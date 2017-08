I maj åkte ett antal personer till den populära fiskesjön Stensjön utanför Grycksbo i Dalarna. Under kvällen drack sällskapet alkohol.

Ett bråk uppstod mellan två personer och en man i 50-årsåldern säger sig ha försökt medla.

Hävdar självförsvar

En kort stund senare ska han ha flyttat på en stock och påstår att offret, som han är släkt med, missuppfattade situationen och i stället vält stocken över honom. Det har han berättat i en personutredning med Frivården från mitten av juni.

– Jag ville försvara mig. Jag letade efter en sten eller något, tydligen hittade jag en sax, har mannen berättat i polisförhör.

Mannen åtalas för mord men hävdar nödvärn. Foto: POLISEN

"NN beskriver detta som självförsvar då han uppger att målsäganden var aggressiv genom att han slog och förolämpade honom. NN uttrycker att han hade planerat ett bättre vapen om det var så att han hade för avsikt att ta livet av målsäganden. Han uppger att det fanns andra verktyg i fiskelådan som de hade med sig, exempelvis yxa och kniv", skriver Frivården.

Högg sax i halsen

Men mannen åtalas nu vid Falu tingsrätt för mord. Enligt åtalet har han begått gärningen med uppsåt.

"NN har dödat XX genom att hugga eller sticka en sax i halsen på honom", står att läsa i åtalet.

– Jag menar att det inte har förelegat någon nödvärnssituation här helt enkelt, säger åklagare Gun-Britt Ström.

– Om det finns nåra bakomliggande konflikter så får det prövas i domstol om det har någon betydelse. Men det är inget jag vill gå ut med i förväg.

"Något oklart vad som hänt"

Mannen försvaras av advokat Weine Daniels.

– Han förnekar uppsåt och han förnekar mord. Han har inte uppsåtligen tillfogat offret några skador. Sen kan man konstatera att offret har avlidit, säger advokaten.

LÄS MER: Man mördad vid sjö utanför Falun

– Det är något oklart vad som har hänt. Om man tittar i förundersökningen är det ganska få som säger sig ha sett vad som egentligen har hänt. Två av personerna på platsen är vända åt ett annat håll.

"NN tar inget eget ansvar för händelsen utan lägger över hela händelsen på att de hade druckit alkohol och var påverkade", finns att läsa i personutredningen.

Har ingen allvarlig psykisk störning

Vidare framgår att mannen dricker två glas alkohol per dag, och att han anser att det är en rimlig konsumtion. Under den aktuella kvällen hade han druckit starksprit under flera timmar, enligt personutredningen.

Den sax som användes som mordvapen. Foto: POLISEN

Mannen är tidigare ostraffad. Han har genomgått en så kallad liten sinnesundersökning som visade att han inte har en allvarlig psykisk störning, och att han inte heller hade det vid brottstillfället.

Åklagaren vill inte berätta vilket straff hon ska yrka på.

– Jag uttalar mig aldrig om straffvärdet och vill inte uttala mig i förväg om vad jag kommer att yrka på vad gäller påföljd, säger Gun-Britt Ström.