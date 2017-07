Detonation i Uppsala – misstänkt handgranat

Larmet kom in vid 19.50 på fredagskvällen. Smällen inträffade vid Flustret – en restaurang och nattklubb – i centrala Uppsala.

– När vi kom till platsen så är trallen på Flustrets uteplats skadad, och det ser ut att vara splitterskador på huset. Allt tyder på att det är en handgranat. Vi ska göra en teknisk undersökning under morgonen, säger Marcus Svensson, vakthavande befäl vid polisregion mitt.

Klubben hade inte öppnat

Ingen person skadades i samband med detonationen.

– Nattklubben hade inte öppnat när det här hände.

Har Flustret varit utsatt på något sätt?

– Inte i närtid. Än så länge ser vi det som en isolerad händelse. Vi har inga vittnen eller någonting, säger Marcus Svensson.

Händelsen rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse, och polisen ska även gå igenom övervakningskameror i jakten på gärningsmannen.

Polisen söker efter vittnen – eller andra personer – som kan lämna uppgifter om detonationen. De uppmanar personer som har information att kontakta dem via 114 14.

Uppsala drabbat av handgranater

Tidigare har nattklubben Birger Jarl i Uppsala drabbats av flera handgranatsattacker. I december 2015 kastades en handgranat in genom ett fönster. Och under våren samma år slängdes flera handgranater in på klubben. En man och en kvinna dömdes till fängelse för att ha kastat de första granaterna.

Så sent som i januari i år detonerade en handgranat vid en bil i området Gottsunda, och i april förra året fick en 31-årig man söka vård för skador som misstänktes ha orsakats av en handgranat.