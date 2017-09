Betalade för skjuts – blev gruppvåldtagen

I stället kördes hon in i ett skogsområde – där tre främlingar utsatte henne för en gruppvåldtäkt, enligt åklagaren.

Det var under en fredagskväll i juli som en kvinna i 40-årsåldern befann sig i Barkarby centrum i Järfälla kommun.

Kvinnan var på väg hem och när hon träffade tre unga män med moped kom hon överens om att en av männen skulle skjutsa henne till bostaden i utbyte mot 200 kronor.

– Hon märker snabbt att mopeden kör åt fel håll. Killen kör in på en gångväg in i skogen och sen kommer de andra två killarna springande efter. De hjälps åt att dra henne in i skogen, säger åklagare Paulina Brandberg.

Åklagaren: Gärningsmännen turades om

I skogspartiet utförs sedan, enligt åklagaren, en grov våldtäkt där männen turas om att våldföra sig på kvinnan. Enligt åtalet har männen utövat både våld och hot om våld mot kvinnan. Det finns inget som tyder på att männen och kvinnan har haft någon kontakt med varandra innan händelsen.

I den efterföljande utredningen kunde tre unga män gripas, anhållas och häktas misstänkta för att ha utfört våldtäkten.

På måndagen väcktes åtal. De tre misstänkta gärningsmännen, två 17-åringar och en 18-åring, misstänks alla för grov våldtäkt. I andra hand misstänks en av dem för medhjälp till grov våldtäkt.

Enligt åklagaren råder det inget tvivel om att det är "rätt" personer som står åtalade, alltså samma personer som befann sig i skogen vid den misstänkta våldtäkten.

– Målet kommer snarare handla om vad som har hänt. Jag skulle säga att bevisläget är ovanligt gott i det här målet, säger åklagare Paulina Brandberg.

Kvinnan fruktade för sitt liv

De åtalade nekar till brott.

Elisabeth Massi Fritz företräder den utsatta kvinnan Foto: / Elisabeth Ohlson Wallin

Kvinnan som är målsägande i fallet företräds av Elisabeth Massi Fritz, som menar att händelsen har lett till stort lidande och trauma hos kvinnan.

– Det är en allvarlig, grov våldtäkt begånget av tre män i en skogsdunge, det finns flera försvårande omständigheter i gärningarna, säger hon och fortsätter:

– De tre åtalade har använt både våld och utnyttjat att målsägande befann sig i en särskilt utsatt situation. Målsäganden har även känt en riktigt allvarlig rädsla för sitt liv.