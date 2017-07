– Hjälp, jag har hål i kroppen.

Klockan 23.12 den 3 augusti 2016 får polisen larmet.

En äldre kvinna ringer i panik.

Hålen i hennes kropp är orsakade av flera knivhugg.

Efter att ha ägt sommarstugan sedan 1999 har den äldre kvinnan och hennes jämnårige make lagt ut den till försäljning. På dagen har uthusen och förråden tömts på möbler, men högst upp på flaggstången svajar den svenska flaggan ännu i sena kvällen.

Via småvägar kör en polispatrull in till stugan omgiven av sjö och skog.

Det är svensk högsommar och trots att det snart är midnatt är det inte helt mörkt.

När patrullen anländer till den röda stugan med vita knutar, ensligt belägen några mil söder om Arboga, möts de av en makaber syn mitt i idyllen.

Dörren är öppen. Där inne har den blodiga och chockade kvinnan tagit sig ned för trappan från sovrummet på andra våningen.

En polis går upp. Där, i parets dubbelsäng, ligger kvinnans make utan puls. Knivhuggen till döds.

Sommarstugan söder om Arboga.

Misstänktes först för mordet på sin make

Den äldre kvinnan opereras akut och överlever skadorna. När hon vaknar upp och återhämtar sig möts hon av beskedet att hon är misstänkt för mordet på sin make.

Polisutredarna misstänker genast att den äldre kvinnan attackerat sin man i en "familjesak som gått snett". Kvinnan nekar bestämt.

Polisförhöret som följer förändrar dock allt. Misstankarna mot kvinnan skrivs av och hon får nu i stället polisskydd på sjukhuset. Från att ha varit utpekad som misstänkt var hon nu plötsligt ett brottsoffer med möjlig hotbild mot sig.

Misstankarna vänds nu i stället mot stugparets dotter.

Arbogakvinnan har alltid föraktat män.

Det förklarar hon för läkaren och rättspsykiatrikern som undersöker henne under tiden hon sitter häktad misstänkt för mord på två män i hennes närhet.

Den 42-åriga kvinnan har visserligen haft många relationer med män, men säger att hon aldrig känt något känslomässigt engagemang i relationerna. Det har i stället rört sig om "försök att passa in" och "infria föräldrarnas förväntningar".

Arbogakvinnan om sin uppväxt – kallar sig ensamvarg

Den tidiga barndomen tillbringar hon på landsbygden, med mamma som jobbar på bank och pappa som egenföretagare och vd. När hon är i åttaårsåldern flyttar familjen in till Eskilstuna där hon ägnar sig åt gymnastik på fritiden och sköter sig bra i skolan.

Hon beskriver familjen som utåt sett väl fungerande, med god ekonomi och stabil med båda föräldrarna i hemmet. Men över personutredningens sex sidor ger Arbogakvinnan också en annan bild av en uppväxt präglad av en dominerande pappa som, enligt henne, styrde hemmet "med järnhand".

Stugparets dotter - den så kallade Arbogakvinnan.

Hon berättar hur hon sedan unga år känt sig oönskad och att hon alltid kommit i andra hand efter ett äldre syskon. Hon beskriver sig själv som illa omtyckt och förskjuten av föräldrarna. Särskilt av pappan.

Själv hoppar hon av gymnasiet och tar olika ströjobb. Hon har börjat revoltera mot sitt tidigare lugnare jag, mot både skolan och föräldrarna. Hon har en del vänner, men säger att hon trivs bäst i ensamhet. Ensamvarg är en etikett hon ger sig själv.

Yrkesvalen är de som råkar dyka upp längs vägen: personlig assistent, hemkunskapslärare och någon kontorsanställning. Och så föder hon upp katter och hundar.

Föräldrarna köper Arbogakvinnans lägenhet

När hon fyllt 18 flyttar hon hemifrån med sin första man som hon träffat redan under skoltiden. De får ett barn. Innan hon fyllt 40 har Arbogakvinnan hunnit få flera barn i flera olika äktenskap.

Utbildningen till socionom går via komvux där hon läser in de förlorade gymnasieåren. Hon drömmer om att bli kock, men byter bana till socionomprogrammet vid Högskolan i Örebro. Utbildningsbeviset – godkänt betyg på alla kurser – ska tio år senare bli nyckeln för henne att starta ett privat företag med familjehemsverksamhet.

I utredningen återkommer 42-åringen till hur hon känner sig dåligt behandlad av fadern som, enligt henne, inte heller tyckt om hennes val att driva företag inom familjehem och flyktingmottagande. Ändå köper föräldrarna en bil till henne och betalar större delen av den fyrarumslägenhet hon bodde i före tiden i häkte. En bostadsrätt i ett ganska nybyggt område, omringat av skogspartier.

Läkaren och rättspsykiatrikern som hon pratar med misstänker att Arbogakvinnan kan lida av en allvarlig psykisk störning och föreslår att hon ska utredas ytterligare. Inte minst på grund av de allvarliga brott som hon misstänks för, men också utifrån vad den mindre personutredningen visar.

Hon visar, enligt utredningen, inga tecken på missbruk och har inte heller förekommit i något belastningsregister för andra brott. Läkaren och rättspsykiatrikern sammanfattar mötet med henne:

"Till det yttre är hon vårdad. Hon medverkar väl i undersökningen och förstår dess innebörd. Den formella kontakten liksom blickkontakten är god men inställningen något reserverad. Emotionellt blir hon berörd vid några tillfällen när hennes upplevda svårigheter kommer på tal".

Men för inte så längesedan såg allt så ljust ut.

Tidigare chefen: "Ingenting som jag där och då borde ha förstått"

"Hej Annica

Skulle behöva prata med dig om min tjänst.

Jag måste säga upp mig from dagens datum."

Det är en bit in på måndagseftermiddagen den 30 november 2015.

Arbogakvinnan har från och till i flera år arbetat inom socialtjänsten i Eskilstuna kommun. Den senaste tiden har arbetsuppgifterna allt oftare handlat om att få fram familjer åt ensamkommande flyktingbarn.

Hon var en person som inte stack ut i mängden, enligt arbetskamraterna. Den 1 december skulle hennes långa tid på vikariat bli till en fast tjänst. Men dagen innan säger hon upp sig via ett kortfattat mejl till sin chef, Annica Möller.

– Under den tid hon var anställd hos mig finns det ingenting som vi haft anledningen att reagera eller agera på. Det fanns ingenting som jag där och då borde ha förstått, säger Annica Möller långt senare.

Arbogakvinnan med dåvarande pojkvännen som nu erkänt mord på hennes pappa.

Arbogakvinnan byter sida. Tillsammans med en kollega på socialtjänstens kontor fortsätter hon förmedla och placera flyktingbarn och unga, men nu som egen företagare.

Hon byter också sida rent bokstavligt – till andra sidan gatan. Bolaget flyttar in två trappor upp i ett slitet företagshotell precis mitt emot socialtjänstens lokaler.

En person som arbetar med familjehem åt kommunen berättar hur den kvinna vid socialtjänsten som en tid varit hans kontakt i frågan om placeringar av ensamkommande plötsligt ringde och erbjöd honom att ta emot fler ungdomar, men denna gång i egen regi. Samma erbjudande gick ut till fler familjehem som tidigare anlitats av kommunen.

"Hon hade utbildning, hon var prickfri. Hon hade barn"

Det är under flyktingkrisens mest intensiva fas. Gränsen mot Danmark är fortfarande öppen medan övriga Europa stänger sina gränsövergångar. Innan året är slut ska Sverige ha tagit emot 35 369 ensamkommande flyktingbarn.

De privata familjehemsförmedlarna har goda tider då landets kommuner är på ständig jakt efter husrum åt de många ensamkommande. Den stora efterfrågan får priserna att skjuta i luften och ger mångmiljonvinster åt privata händer.

Arbogakvinnans nystartade bolag är inget undantag. De tillhör de som tar mest betalt och fakturor som Expressen tagit del av visar att bolaget kunde ta upp emot 70-100 000 kronor för en full månads placering av en enda ensamkommande pojke. Bolaget hade ett femtiotal familjehem knutna till sig som bara fick mindre delar av den summan.

I en intervju med Eskilstuna-Kuriren senare det här året säger hon själv att "det finns så mycket pengar i den här branschen att man är beredd att gå över lik".

När trycket är som hårdast händer det att familjehemsföräldrarna som är knutna till Arbogakvinnans bolag också erbjuds ökad ersättning för att ta in ett extra barn. Enligt ett familjehem ringer hon upp under första tiden med bolaget och frågar om de inte kan ta emot ytterligare en pojke.

Arbogakvinnan berättar i en intervju att det finns stora pengar att tjäna i hennes bransch.

– Kanske han får plats på golvet? frågar Arbogakvinnan.

De svarar nej, men får då ett erbjudande de inte kan motstå: 20 000 kronor extra i månaden. Familjehemmet uppger att de till slut ändå ordnat fram en extra säng.

Familjehemsföräldern säger långt senare att Arbogakvinnan verkat så övertygande och trovärdig, och att alla i kommunen pratade gott om henne.

– Hon hade utbildning, hon var prickfri. Hon hade barn, väluppfostrade barn till och med, och allt verkade perfekt, säger familjehemsföräldern som blir en av drygt femtio familjehem som bolaget knyter till sig inom loppet av några månader.

Bolagets devis går ut på att man "med hjärtat" väljer plats åt de ensamkommande. I brevväxlingen med myndigheterna beskriver de hur de ska inleda samarbete med både kyrkan och Röda korset för barnens bästa. Men det ska inte dröja länge innan Arbogakvinnans bolag blir omskrivet i betydligt mindre smickrande ordalag.

Anklagas för att ha utnyttjat flyktingpojkar efter sexfilm

Den 16 juni 2016 sitter bolagets andra delägare, Arbogakvinnans kompanjon, med lokaltidningen framför sig.

På Eskilstuna-Kurirens förstasida ser hon en svartvit bild på två anonyma unga män.

Rubriken lyder: "Chefen för boendet tvingade oss till sex".

Tidningen har kommit över filmer som påstås visa hur två ensamkommande flyktingpojkar på ett boende har samlag med en kvinna som pekas ut som chef för verksamheten.

För kompanjonen är det ingen tvekan: kvinnan på bilden är hennes kollega, som hon ett halvår tidigare startat bolag med. Nu anklagas hon för att ha utnyttjat ensamkommande flyktingpojkar sexuellt.

Det är som om allt rämnar.

På orten tror många att Affärskompanjonen måste vara delaktig i skandalen. I sociala medier spekulerar en del till och med om att hennes man kan ha någon inblandning.

Pojkarna säger att de tvingats till sex under hot om att kvinnan annars ska se till att de utvisas:

– Hon sa att "om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er".

Enligt killarna ska hon också ha lovat dem kläder och hygienartiklar mot sex.

"Jag ser att det är jag på bilderna"

Samma dag som artikeln publiceras skickas ett mejl till polisen från Arbogakvinnans bolag. Det är underskrivet av kvinnan själv och hennes 18-årige sambo Mohammad Rajabi. Paret träffades i samband med att Rajabi, en ensamkommande afghan som kom till Sverige i december 2015, placerades i hennes bolag. Hans plan var egentligen att ta sig till Norge eller Finland. Men efter bara några veckor flyttade han hem till Arbogakvinnan och blev kvar där.

Arbogakvinnans dåvarande sambo Mohammad Rajabi.

"Hej Mitt företag har blivit anmält för sexbrott mot barn. Ingen har namngetts men jag ser att det är jag på bilderna", skriver Arbogakvinnan i mejlet och uppmanar polisen att undersöka de två flyktingpojkarnas ålder, då hon menar att de är betydligt äldre än de 16 och 17 år som är angivet i deras svenska ID-handlingar.

Medger att hon haft sex med en av pojkarna

Hon nekar till att ha gjort något brottsligt men medger att hon haft sex med en av pojkarna. Hon hävdar att anmälan handlar om svartsjuka, hämnd och möjligen också utpressning från killarnas sida.

"Bakgrunden till deras ilska är att NN blev förälskad i mig och jag tyckte även att han var en snygg kille. Han tjatade ofta att han ville sova i min säng, gifta sig med mig ... så hamnade vi i säng. Tydligen spelade hans kompis in det."

De båda killarnas hemkommun gör en polisanmälan om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Två veckor senare sitter pojkarna hos polisen i den stad där de är placerade och ger sina berättelser om det som skett.

– Vi var tvungna att ställa upp och göra sådana här saker för att få stanna i Sverige, säger den yngre av killarna.

Han uppger att de bjudits på alkohol på ett hotellrum med kvinnan. Enligt den äldre av killarna ska hon ha sagt:

– Ju mer ni dricker desto gladare blir jag.

Utdrag från brevet som kvinnnan skickade till polisen.

Kollegan bad kvinnan att sluta sprida bilder

Nu får Arbogakvinnans kompanjon nog.

I förhör med polisen säger kompanjonen att hon låtit "mer eller mindre stänga av" Arbogakvinnan från det gemensamma bolaget. Hon berättar också att hon tidigare reagerat på de många bilder på ensamkommande afghanska pojkar som kollegan lägger upp på sin Facebooksida. Och att hon har sagt åt kollegan att sluta sprida sådana bilder.

Att utredningen läggs ner bara någon vecka senare eftersom det inte går att visa något tvång bakom samlagen spelar ingen roll. Skadan är redan skedd.

Flera kommuner säger upp sina avtal med bolaget och även en fastighetsägare bryter kontraktet i förtid. För delägarna innebär det en ekonomisk katastrof.

Maskerade män misshandlar pojkarna som anklagat kvinnan

Kompanjonen befinner sig på sjukhuset, där en anhörig ligger för döden, när hon i ett telefonsamtal till sin affärskollega meddelar att hon inte får komma tillbaka till jobbet.

Arbogakvinnan svarar att hon tycker det hela är överdrivet.

Då blir kompanjonen rasande, höjer rösten och säger att hon är en skitstövel, att hon gått över alla gränser och förstört allting. Ett utbrott som hon strax därefter kommer att ångra. De ensamkommande pojkarna som anklagat Arbogakvinnan för sexuellt utnyttjande blir en kort tid därefter utsatta för grov misshandel. Maskerade män tränger sig in i en lägenhet i utkanten av Eskilstuna och attackerar dem med sparkar och hugger dem kniv.

När killarna hamnar på sjukhuset blir kompanjonen osäker. Kanske var det dumt att höja rösten mot kollegan? Men bolagets anställda är tydliga: de vägrar gå till jobbet om Arbogakvinnan är kvar.

Sommarstugan i genomskärning.

Kvinnans kompanjon orolig för sin och familjens säkerhet

Telefonen ringer. Det har varit en minst sagt turbulent tid för Arbogakvinnans kompanjon.

Hon har precis kommit hem efter att ha varit bortrest flera dagar tillsammans med sin man. Bort från den uppmärksammade sexskandalen som skakat om hela bolaget och hela hennes värld.

Hon ställer ner sina väskor, plockar upp telefonen och svarar. Det är polisen.

Hon tar ett djupt andetag och börjar förklara att hon inte har mer att tillföra angående sexskandalen men hon hinner inte säga särskilt mycket förrän polisen avbryter henne.

Det här handlar om något annat.

"Det har skett ett mord i Arboga".

Hon stelnar till.

Långt senare är kompanjonen ännu orolig för sin och familjens säkerhet. Oron beror bland annat på ett attentat som nyligen drabbat en kriminalreporter i Västerås. Fordonet har brunnit så häftigt att en bärgningsbil får köra det till skroten.

Den drabbade kriminalreportern har skrivit mycket om Arbogamorden i VLT, lokaltidningen som bara någon dag innan attentatet publicerat ett stort reportage om fallen.

– Det är inte hundra procent att det ska ha något att göra med det här caset, säger kompanjonens make. Men det skulle ju kunna vara så. Det finns personer på utsidan som...

Han försvinner ut till vardagsrummet innan han hunnit avsluta meningen. Kvar sitter hustrun med minnet av hur allt började några månader 2015, när hon och dåvarande kollegan på socialförvaltningen i Eskilstuna börjar prata yrkesliv och karriär.

Det visar sig att de båda kvinnorna bär på samma dröm. Att starta upp något eget inom vården.

Berättar att maken har dött

Under kafferasterna pratar de om att socialtjänsten inte hinner med i arbetet med alla nyanlända ensamkommande barn. Arbogakvinnan skakar på huvudet, de kan inte göra ett så bra jobb som de skulle vilja.

Efter semestern har Arbogakvinnan börjat på en ny tjänst inom socialtjänsten, men en dag i september plingar det till i mejlboxen hos den tidigare rumskamraten.

"Ska vi dra igång nu?", skriver Arbogakvinnan.

Lite senare kommer ännu ett mejl. Den här gången är hon mer direkt. Hon skriver att hon tänker starta ett aktiebolag och frågar om kollegan ska vara med.

Ska hon hoppa på, satsa på sin dröm, eller inte? Hon pratar med maken, funderar fram och tillbaka, bestämmer sig till slut. Hon tänker satsa.

Chefen på socialtjänsten önskar lycka till när de startar bolaget i november 2015.

En fredag frågar kompanjonen om Arbogakvinnans minsta barn ska till sin pappa under helgen. Hon får då veta att maken nyligen avlidit.

Det var inte särskilt kul att berätta det för barnen, säger 42-åringen. Sedan pratar de inte mer om saken.

Arbogakvinnan om maken: "Det var bra att han dog"

– Det var en bilolycka. Han var dum i huvudet och det var bra att han dog, sa Arbogakvinnan enligt en tidigare kollega då hon första gången nämnde sin makes död.

Först långt senare skulle kollegan förstå att sanningen var en annan.

Arbogakvinnans man Aki Paasila.

På morgonen den 8 augusti 2015 blir polisen uppringd av en kvinna i Arboga. Hon befinner sig i sina föräldrars sommarstuga vid sjön Hjälmaren och anmäler att hennes make Aki Paasila – som hon vid tidpunkten har separerat från – är saknad.

Han har tagit en fisketur i sjön med familjens eka, berättar hon, men inte återvänt. Kvinnan berättar att hon sovit i den röda stugan hela natten tillsammans med sina yngsta barn.

När Räddningstjänsten kommer till platsen hittar de mannen på drygt en meters djup vid strandkanten, nära en brygga, alldeles intill sommarstugan. Ekan ligger drivande i vassen och kvar på bryggan ligger Aki Paasilas mobiltelefon.

Aki Paasilas kropp hittades i vattnet nära den här bryggan.

Ska ha hotat sin man att hänga honom i ett träd

Paasilas anhöriga är övertygade om att ett brott ligger bakom hans död. De varnar tidigt för kvinnan som anmält försvinnandet. För polisen återger de uppgifter som de säger att Aki Paasila har berättat för dem: att han hotats av sin hustru. Hon ska ha sagt att hon kommer att hänga honom i ett träd som hon pekat ut för honom. De hävdar också att kvinnan ska ha planerat att bränna ner sin familjs sommarstuga, med föräldrarna sovande där inne, för att få pengar.

Men polisen tror inte på dem. Utredarna betraktar Aki Paasilas död som en olycka, förundersökningen läggs ned.

– Det här var något vi tyckte var jätteviktigt att tala om för polisen hur läget var, att vi kände att de hotelserna hon hade hotat med skulle besannas, men de tog det inte till sig överhuvudtaget utan tyckte att det bara var snack, säger de anhöriga senare.

Försäkringbolaget If:s utredningschef Anders Lindstrand blev misstänksam.

Enligt obduktionen är dödsorsaken drunkning. Men hos försäkringsbolaget If väcks misstankar som leder till att man gör en egen utredning med hjälp av två före detta poliser. Till dem ger exhustrun en motsägelsefull berättelse om vad som hänt.

Ljög om sin makes död för föräldrarna

Det visar sig dessutom att hon ljugit för sina föräldrar, som äger sommarstugan, om var hennes make dött. Hon ska ha sagt att han avlidit i en arbetsplatsolycka. För en tidigare arbetskollega ska kvinnan i stället ha uppgett att mannen mist livet i en bilolycka.

Lögnerna, i kombination med livsförsäkringen på 2,5 miljoner kronor som tecknats bara några månader före Aki Paasilas död, gör utredningschefen Anders Lindstrands än mer misstänksam. If försöker därför, utan framgång, att få åklagaren att inleda en förundersökning.

If:s utredare presenterar nu detaljer som de menar pekar på att kvinnan har försökt få mordet att likna en olycka.

I juni 2016 meddelar If att Arbogakvinnan inte får en krona från makens försäkring. Enligt bolaget har nämligen Aki Paasila själv inte skrivit under försäkringen. Namnteckningen ska i stället ha varit förfalskad av exhustrun.

En vecka efter beskedet sker överfallet mot föräldrarna i sommarstugan.

Arbogakvinnan grips på Arlanda

Den 16 augusti 2016 grips Arbogakvinnan på Arlanda flygplats, strax innan hon ska gå på ett flygplan till Thailand. Pojkvännen Mohammad Rajabi grips inte långt därifrån.

Det har gått två veckor sedan knivöverfallet på det äldre paret i sommarstugan.

Båda misstänks för mord och mordförsök, men bevisen är svaga och mot deras nekanden går det inte att hålla kvar dem. Efter tre dagar kan både Arbogakvinnan och pojkvännen vandra ut från arrestlokalerna på polishuset i Västerås även om misstankarna mot dem formellt finns kvar.

Den 19 augusti, samma dag som paret släpps i brist på bevis, lämnar fem nära anhöriga till Arbogakvinnan in en ansökan om så kallat kontaktförbud. Det är en möjlighet för den som känner sig hotad eller trakasserad att försöka få slut på oönskade kontakter.

En av de sökande är den svårt skadade mamman som hänvisar till att både dottern och dotterns pojkvän nu är på fri fot och fortfarande misstänks för mord. Samtliga anhöriga skriver också till polisen att de är övertygade om att motivet för dåden är ekonomiskt.

Men åklagaren går emot dem då varken kvinnan eller hennes sambo tidigare straffats och säger nej till kontaktförbud.

Även på företagshotellet i Eskilstuna, där bolagets kontor står orört, växer oron.

– Vi träffades i korridoren och delade kök ihop, säger en företagare som hyr kontor i byggnaden.

– När det här väl uppdagades så var det så kusligt att sitta här. Och när de släppte henne fri första gången hade jag faktiskt ont i magen. Jag ville ju inte stöta ihop med dem här.

Arbogakvinnan återvänder aldrig till kontoret. I stället lämnar hon landet – den här gången utan att stoppas av polisen.

Arbogakvinnan åker med familjen till Thailand - men misstankarna mot henne kvarstår.

Barnen sover och ute på terrassen i semesterbyn, två timmars bilresa från Bangkok, går mobiltelefonen varm.

Det är långa intensiva samtal med dem hon lämnat hemma i Sverige.

Med bekymrad min drar hon fingrarna genom det långa håret.

Det är lågsäsong. De är de enda turisterna i semesterområdet och bokningen, som är gjord långt innan hon hade blivit rikskänd som den mordmisstänkta Arbogakvinnan, gäller flera månader framåt.

Om dagarna löper allt som en helt vanlig familjesemester. Kvinnan i svart bikini som solar invid poolen.

Hon har långa samtal i telefon under sin vistelse i Thailand.

Då och då tar sig man sig en tur med hotellets flakmoppe in till byn och kommer tillbaka med stora kassar fyllda med mat och dricka.

Om kvällarna är de bekymrade minerna tillbaka. Den ensamma kvinnan på terrassen i den ödsliga thailändska turistorten.

Så en dag är de borta.

Villan vid poolen är tom.

Arbogakvinnan och pojkvännen Rajabi häktas

I elva dagar varar friheten för Arbogakvinnan och hennes pojkvän Mohammad Rajabi. Sensommardagen tisdagen den 30 augusti bromsar en bil in utanför hotellet P-Hotels Brattøra vid småbåtshamnen i Nidälven i Trondheim.

Två civilklädda poliser kliver ut.

På hotellet finns Arbogakvinnan och hennes pojkvän Mohammad Rajabi som lugnt följer med poliserna.

Hotellet i Norge där civilklädda poliser hämtade paret.

Skickar hemliga lappar till varandra på häktet

Den här gången räcker bevisningen för att hålla de båda häktade.

Till en början sitter de båda på häktet i Uppsala. Men efter en tid flyttas kvinnan till häktet i Karlstad. Enligt Aftonbladet beror det på att hon försökt att kommunicera med Rajabi genom att skicka hemliga lappar, och försökt muta en häktesvakt att smuggla ut brev åt henne.

Arbogakvinnans försvarsadvokat Amanda Hikes.

Mördade för att få stanna i Sverige

I polisförhören berättar Mohammad Rajabi mer och mer och till slut erkänner han mordet på Arbogakvinnans pappa i sommarstugan. Enligt honom har det skett i samarbete och för att hjälpa hans flickvän, som lovat att gifta sig med honom så att han skulle få stanna i Sverige – men bara om han mördade åt henne, enligt SVT Västmanland.

Sommarstugan där pappan mördas.

Samvetet kom ifatt Mohammad Rajabi, enligt hans advokat Lars Jähresten.

Efter att ha mått dåligt i isoleringen i häktet mår Rajabi nu bättre. Under tiden i häktet har relationen till 42-åringen, som skulle leda till giftermål, tagit slut.

– Relationen är över, säger Lars Jähresten.

Mohammad Rajabis advokat Lars Jähresten.

Människor som korsat hennes väg de senaste åren tänker ofta på den leende kvinnan, vem hon egentligen är och om de borde ha sett att något inte stämde. En av de familjehemsföräldrar som arbetat nära bolaget minns att hon alltid var glad. Men också:

– Hon kunde säga saker rakt ut utan att tänka på konsekvenserna, på fördelar eller nackdelar för sig själv. Hon var på ett sätt för mycket, hon hade för mycket tillit i sig själv och var inte försiktig.

Paret satt först tillsammans på Uppsala häkte.

Kompanjonen tänker på allt det som var så annorlunda, på gott och ont. Hon kunde knappt logga in på internetbanken, men var alltid orädd och övertygande. Det var lätt att få uppfattningen att hon hade mer erfarenhet än vad hon faktiskt hade.

Och så var hon skicklig på att få folk att göra saker åt henne.