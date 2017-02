Ett av de sista hoten mot ett brittiskt utträde ur EU, brexit, stod för dörren under onsdagskvällen när det brittiska underhuset, House of Commons, röstade om lagförslaget och de nio tilläggen som hade föreslagits.

Men precis som vid tidigare voteringar var det en rungande majoritet som röstade för ett utträde.

494 ledamöter röstade för förslaget och 122 röstade emot detsamma.

På förhand handlade dock mycket om ett av de tillägg som föreslagits, nämligen att förslaget skulle gå till en andra folkomröstning innan underhuset röstar om detsamma.

Det röstades dock ner med en kraftig majoritet – endast 33 ledamöter ville se ytterligare en folkomröstning i frågan.

Ett annat tillägg handlade om att underhuset skulle försäkra att EU-migranter som befinner sig lagligt i Storbritannien skulle få stanna. Men även detta tillägg röstades ned med 332 röster mot 290.

Tonläget i det brittiska underhuset är vanligtvis högt, och enligt The Telegraph började ledamöter från EU-vänliga SNP (Scottish National Party) i samband med voteringen sjunga på EU hymnen, Beethovens "Ode to Joy". De fick då en tillrättavisning av den biträdande talmannen.

Lagförlaget kommer enligt Birmingham Mail nu att gå vidare till överhuset, där ytterligare tillägg ska debatteras och omröstningar ska hållas. Om förslaget även passerar överhuset är det upp till drottning Elisabeth II att skriva under detsamma, innan brexit på allvar kan ta form.

Labourledaren, Jeremy Corbyn, uttalade sig på Twitter om kvällens omröstning.

Real fight starts now. Over next two years Labour will use every opportunity to ensure Brexit protects jobs, living standards & the economy.