Fokus på EU-domstolen, medborgares rättigheter och ekonomin när brexit-förhandlingarna går in i andra rundan.

Storbritanniens brexitminister David Davis tar sig nu an EU:s förhandlare Michel Barnier när brexit-förhandlingarna går in i fas två. Konflikter kring Europeiska unionens domstol se dock ut att sätta käppar i hjulen för framsteg i frågor kring medborgarskap och ekonomi.

Under veckan kommer flera frågor att diskuteras bland annat medborgerliga rättigheter, Irlands gränser och ”skillsmässobetalningar”.

Men just frågan om EU-domstolen väntas bli den mest känsliga frågan. Theresa May har tidigare lovat att den Luxembourg baserade domstolen inte ska någon makt över Storbritannien. Hon vill också att frågor rörande EU medborgares rättigheter ska avgöras i brittiska domstolar.

The Guardian rapporterar att David Davis förväntas uppmana bägge sidor att ”Get down to business”. Källor gör gällande att han kommer prioritera medborgares rättigheter inför nästa omgång förhandlingar, i ett försök att reda ut osäkerheter kring de tre miljoner EU medborgare som lever i Storbritannien och den miljon brittiska medborgare som lever i EU.

EU:s representant Barnier har sagt att ingen form av handelsavtal kan diskuteras innan frågorna om gränsregler och “skillsmässobetalningen” lösts.