Årets Bråvalla festival ser ut att bli den sista, i alla fall på ett tag. I ett pressmeddelande meddelar arrangören att de anmälda sexuella ofredandena lett till att man inte längre anser det hållbart att hålla i festivalen nästa år.

Under lördagen hade totalt elva sexuella ofredanden anmälts under festivalen, och i går anmälde en tonårsflicka att hon våldtogs mitt under Håkan Hellströms spelning.

Ingen Bråvalla festival 2018

Arrangören menar att sexualbrotten har lett till att de inte kommer att arrangera festivalen 2018:

"Det finns inte ord för hur otroligt ledsna vi är över det här, och vi vill beklaga och fördöma det å det allvarligaste. Det är fan inte okej. Vi accepterar det inte på vår festival."

"Vi har gjort allt som står i vår makt att förebygga och på plats säkra festivalupplevelsen för våra besökare [...] Med det sagt så fortsätter sexuella ofredanden att förekomma. Vi har sett det på vår och andra festivaler de senaste åren och det är ett enormt samhällsproblem som drabbar varenda del av vårt samhälle. [...] Därför har vi beslutat att inte göra Bråvalla 2018."

"Ett tydligt ställningstagande"

Enligt Kajsa Apelqvist, presschef för FKP Scorpio, beror inte pausen på en enskild händelse.

– Det handlar inte om att vi inte kan hantera problemet eller att problemet bor i festivaler, det handlar om att göra ett tydligt ställningstagande. Vi som arbetar med Bråvalla ser festivalen som företagets hjärta och är otroligt stolta över festivalen och det arbete som vi varje dag lägger ner på att skapa en plattform för musikälskare att mötas, säger hon i pressmeddelandet.

Årets festival kommer att fortsätta som vanligt.

Läs hela meddelandet nedan:

Artikeln uppdateras.