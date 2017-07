Polisen fick in larmet om branden vid 02.24, efter att en polisbil upptäckt den från håll på E4. Jonas Widmark vid Stockholmspolisen menar att det brinner kraftigt på platsen och att stallet är övertänt.

– Det är som ett eldhav i himlen, säger han.

Branden startade i ett stall och räddningstjänsten har 20 personer på platsen för att bekämpa spridningsrisken från branden.

– Det är inte så mycket att rädda från stallet, det får brinna ner till grunden. I stället skyddar vi närliggande byggnader, säger Hans Eriksson, ledningsoperatör vid Storstockholms ledningscentral.

Hans Eriksson har initiala uppgifter från platsen om att varken djur eller människor har kommit till skada vid branden.

– Det verkar som att de sista hästarna lyckades komma ut kvällen före branden, säger han.

Vittnar om kaotisk situation

Polis och räddningstjänst har nu valt att evakuera närliggande hus. Boende på platsen vittnade under de tidiga timmarna om en kaotisk situation.

– Branden är väldigt vild. Det är väldigt obehaglig, säger Cecilia, som bor i området.

– Det är en av de största bränderna jag har sett någonsin. Man hörde hästar skrika från ladan. De som bor här står och gråter. Folk är förtvivlade.

Vid 03.45-tiden under fredagsmorgonen kunde Hans Eriksson dock bekräfta att räddningstjänsten har lyckats få branden under kontroll och kommer större delen av sina patruller på plats under morgonen.

– Vi kommer att skära ner på insatsen. Men sedan kommer vi ha folk kvar för att hålla koll på den och eftersläckningsarbetet, säger han.

Han kan inte svara på hur branden startat. Däremot menar Hans Eriksson att om en brand väl tar sig i en lada – då går det fort.

– Det brukar bara blixtra till. Många gånger är det svårt att rädda byggnaden i sådana här fall, säger han.

Polisen ska nu utreda om det kan ligga ett brott bakom branden.

– Det är omöjligt att svara på i nuläget, säger Jonas Widmark vid Stockholmspolisen.