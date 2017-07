Brand i villa – polisen misstänker mordbrand

Larmet kom in vid halv två under natten till fredagen efter att en privatperson ringt in. Branden ska ha börjat vid en gavel i en villa i Grängesberg i Ludvika, men det är fortfarande oklart om branden har spridit sig ytterligare.

Enligt Jan-Åke Sjöström, vakthavande befäl vid regionledningscentralen i Örebro, befinner sig Räddningstjänsten fortfarande på platsen för att släcka elden.

Just nu finns inga uppgifter om skadade.

– Jag tror att det befann sig personer i huset, men jag vet inte om de fortfarande är kvar eller om de har evakueras, säger Jan-Åke Sjöström.

Texten uppdateras.