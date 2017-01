Utöver telefonsamtalet här under, väntas åklagaren hämta in ny bevisning inför en kommande hovrättsförhandling.

– Jag håller inte alls med i tingsrättens bedömning, säger familjens juridiska ombud, advokat Erik Söderman. Man har inte prövat all bevisning.

Under naglarna fann polisen spår av blod från en av nattens gäster. Men mannen som senare åtalades som misstänkt för mordet, frikändes i tingsrätten.

Bogg Magnus Andersson hade lämnat hemorten Mora för Idre, där han arbetade på en restaurang i den populära fjällanläggningen.

På senare tid hade han även blivit delägare i en krog.

Den 14 maj förra året höll han en försenad födelsedagsfest hemma i sitt hus. Han firade samtidigt delägarskapet i restaurangen.

Men glädjen och skratten fick ett abrupt och blodigt slut.

Tidigt nästkommande morgon hittades Bogg Magnus Andersson mördad i sovrummet. Enligt misstankarna blev han bragd om livet med en lampfot. Spåren pekade mot en av gästerna, en man i 30-årsåldern som senare greps, anhölls och häktades som misstänkt.

När mordåtalet lämnades in till Mora tingsrätt, tyckte polis och åklagare att de hade rejält på fötterna. Den misstänkte mannen hävdade å sin sida att en okänd, mystisk man kommit in på festen sent på natten.

SAMTALET M: - Du ska ha däng din jävel. O: - Jag skyddar ju mitt hus. M: - Ja men.. O: - Ja. M: - Hus och hus O: - Mitt hus...mitt hus O: - Ohhj......satan i helvete.... M: – Ser ut som du har huvudvärk.. M: - Nej jag ska döda dig innan jag går härifrån... O: – ..ja.. M: - ...annars kommer du att anmäla mig... O: - Okej...ta fick kniven här...här..så M: - Ja du kommer ju anmäla mig.. O: - Ja du kan va säk. M: - Ja då måste jag döda dig ... om du inte anmäler mig då så ...

Släpptes fri

Efter den fyra dagar långa rättegången i Mora tingsrätt kom beskedet att den misstänkte skulle försättas på fri fot. Det var i slutet av november.

Beslutet chockade både Bogg Magnus Anderssons familj och deras juridiska ombud.

– Det var oerhört förvånande måste jag säga. Det var ingen som hade räknat med att det skulle gå så snabbt, säger advokat Erik Söderman.

Den 21 december kom den frikännande domen.

Efter överklagandet, och inför en kommande hovrättsförhandling, sågar Erik Söderman tingsrättens sätt att värdera mordåtalet:

– Jag anser att tingsrätten gjorde en felaktig bedömning av den bevisning som förebringades i målet. Det är ett indiciemål, men samtidigt en indiciekedja som är väldigt stark och robust. Jag tycker dessutom inte att tingsrätten prövade all den bevisning, säger Erik Söderman.

Bogg Magnus Andersson mördades troligen med denna lampa. Foto: / POLISEN

Blod under offrets naglar

Som det blodspår som hittades under offrets naglar. Det visade sig komma från en av gästerna – den man som senare åtalades för mordet.

– Det har man inte ens tagit upp i domskälen. Det är också så att den misstänkte hade ett rivsår på sin arm, som är förenligt med den typen av skador som uppstår om någon river dig.

Det finns också ett inspelat mobilsamtal från mordnatten, som ingick i åtalet:

– Där hävdar domstolen att det är svårt att höras vad som sägs, säger Erik Söderman. Det håller jag inte alls med om. Magnus hade en app i sin telefon som gjorde att alla hans ut- och ingående samtal spelades in. Klockan 03.33 ringde han en utomstående person, som inte svarade. Men det påbörjade samtalet spelades ändå in. Där hör man Magnus och ytterligare en person samtala. Enligt mitt förmenande hör man där och då att den misstänkte säger att han måste döda Magnus.

Överklagats till hovrätten

Nu förbereder åklagaren att lämna in ny bevisning för att få till en fällande hovrättsdom.

– Jag vet att förundersökningen har återupptagits. Vad som kommer att ske där vet jag inte i nuläget. Man kommer väl att vidta vissa utredningsåtgärder. Och det är inte otänkbart att det kommer att hållas tilläggsförhör med den frikände i hovrätten, säger Erik Söderman.

Den drabbade familjen – mamma, pappa och storebror – går igenom en svår period.

– Av förklarliga skäl har det här varit en oerhört tuff situation för dem. Att man inte heller har kunnat få fram en gärningsman, som har kunnat dömas, är naturligtvis oerhört jobbigt för familjen.

Enligt Aftonbladet friades mannen från mordmisstankarna då rätten ansett att det inte var ställt utom rimlig tvivel att han begått den åtalade gärningen.

Expressen har förgäves sökt mannens försvarare, advokat Catharina Wikner. Till tidningen säger hon:

–Tingsrätten har gjort en korrekt bedömning att bevisningen inte är tillräcklig. Min klient har från början berättat att det kom ytterligare en person till huset, en för honom okänd person. Och det här är något som man från polisens och åklagarens sida inte brytt sig om att utreda.