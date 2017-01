Olika upplagor av klassiska boktitlar som ”Det susar i säven”, ”Macbeth” och "Fjärran från vimlets yra” går att finna hos flera svenska bokhandlare på nätet.

Men är man inte uppmärksam kan man som köpare bli lurad.

Möjligheten till självutgivning hos gratissajter som CreateSpace, i kombination med utgången upphovsrätt, gör att okända aktörer kan sälja klassiska böcker via etablerade bokhandlare som Bokus och Adlibris.

Problemet?

Böckernas innehåll är översatt till svenska med hjälp av bristfälliga, automatiserade översättningstjänster – flera gånger sämre än kända verktyg som Google translate – men säljs som korrekta böcker för ett par hundralappar.

– När vi började läsa tänkte vi först att det måste vara något tryckfel eller så. Men sedan bläddrade vi, sida för sida, och det blev roligare och roligare, säger Paul Hagström, vars sjuåriga dotter Liv Hagström Bonow fick just "Det susar i säven” i julklapp.

Ur "Det susar i säven” från Bokus. Foto: Privat

En automatiskt översatt mening i den klassiska barnboken "Det susar i säven”, som har sålts via såväl Bokus som Adlibris, lyder:

"På mitten abborre fluffiga åkande, huvud undangömt långt in fjädrar, verkade så nära dem för att vara lätt smekte, hade de försökt; även de fina tips av hans plumped ut plumage ritat tydligt på den upplysta skärmen".

Paul Hagström säger att boken är fylld av obegriplig text med slumpmässiga ord som inte hör till berättelsen.

– Ja, vi skrattade så att tårarna rann när vi satt och läste, säger Paul Hagström och fortsätter:

– Till exempel vid ett tillfälle så kallar de någon för ”en dum åsna”, och åsna kallas även ”ass” på engelska, och då översatte de till ”röv” i stället. Då vek vi oss dubbla av skratt.

"Ska naturligtvis inte sälja"

"Fjärran från vimlets yra” (i original "Far from the Maddening Crowd") går att finna under det automatiskt översatta namnet ”Langt fran den galna publiken” för 227 kronor hos Adlibris. Och Frank R. Stocktons sagoberättelse "The Magic Egg and Other Stories” säljs som ”Den magiska agg och andra berattelser” och blir din för 187 kronor.

En automatiskt översatt passage i ”Macbeth” från Adlibris lyder:

"Precis som när solen går upp och Shipwrecking stormar och fruktansvärda thunder stopp, så från att man, som tycktes ta komfort, obehag blev värre. Lyssna, kung av Skottland, lyssna. Knappt hade rättvisa, beväpnade med mord”.

– Det här verkar vara en undermålig översättningstjänst, och sådant ska vi naturligtvis inte sälja, säger Linnéa Wiklund, pressansvarig hos Adlibris.

Hur ser du på att den här typen av böcker dyker upp hos två så pass etablerade bokförsäljare?

– Det är verkligen baksidan av egenutgivning och att vi båda har ett enormt sortiment. Jag vet inte hur Bokus jobbar men vi har ingen möjlighet att förhandsgranska enstaka böcker innan de går ut på sajten. Men vi har en policy som säger att vi agerar när vi blir uppmärksammade om sådant här, säger Linnéa Wiklund, och fortsätter:

– Vi har ju ett ansvar för de titlar som vi säljer och vi måste förhålla oss till att det här fenomenet finns.

Kul – men också allvarligt

Paul Hagström skrattar gott åt den märkliga boken som dottern fick i julklapp, men är samtidigt kritisk till att dessa böcker finns till försäljning för hundratals kronor.

– Någonstans i distributionskedjan bör det ju finnas någon kvalitetskontroll kan man tycka. Annars kan ju vem som helst sälja in "kända" böcker distributionsförlag, säger han.

Och precis så verkar det vara.

Rent teoretiskt kan jag alltså skapa en egen översättning av en klassisk bok och, med lite tur, få den till försäljning hos er?

– Ja… Men jag tänker på styrkan i det du säger. Du kanske har skrivit en roman som du gärna vill nå ut med till en publik men inte kan tillgängliggöra på något annat sätt, då kan du faktiskt få ut den till en marknad världen runt, säger Patrik Övreby, kategorichef för böcker på Bokus, och fortsätter:

– Men i många fall när det gäller klassiker är de så gamla att upphovsrätten har gått ut, helt enkelt.

Boken togs bort.

Har plockat bort böcker

Det är svårt att förhindra att den här typen av böcker når försäljning hos bokhandlare på nätet, säger Patrik Övreby vidare.

– Vi försöker göra stickprover, ta bort det som inte är bra, och vi sätter upp nya filter utifrån utökad kunskap som vi får. Varje gång en kund hör av sig så kompenserar vi, så klart. Det är bara att beklaga att vi har haft den här boken ("Det susar i säven”). Nu när vi har fått informationen har vi tagit bort den från sajten och ska kompensera kunden på bästa sätt.

Såväl Bokus som Adlibris har plockat bort automatiskt översatta böcker från sina respektive sajter efter att Expressen hört av sig.

– Vi kommer absolut att titta på det här. Det är jättetråkigt att det finns den här typen av aktörer. Vi måste kolla upp vilka böcker som finns översatta av dem, och plocka bort de böcker där översättningen är helt undermålig, säger Linnéa Wiklund på Adlibris.