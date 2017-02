Bob Harward tackar nej till Donald Trump

Donald Trumps säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgick under tisdagen – efter bara en månad på jobbet. Han ska ha diskuterat USA:s sanktioner med ett ryskt sändebud redan innan Trump svurits in som president.

Frågan är känslig. Om Michael Flynn verkligen diskuterade sanktionerna med ryska företrädare kan det ha varit brottsligt enligt amerikansk lag.

Flynn har efterhand medgett att sanktionerna, som infördes bland annat med anledning av Rysslands militära aktiviteter i Ukraina, kan ha funnits i samtalet då han träffade den ryske ambassadören Sergei Kislyak.

Retired Vice Admiral Bob Harward has turned down Trump's offer to be national security adviser, sources tell CNN. https://t.co/gkw2zp94Fk pic.twitter.com/uQya1dFDNj