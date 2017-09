Bil körde in i människor i Norrtälje – två gripna

Dessutom har en tredje person hämtats in till förhör tidigt på söndagsmorgonen.

Två misstänkta personer har gripits av polisen under natten, misstänkta för försök till mord.

Efter ett bråk har en bil kört in i ett antal personer i en kö vid en bensinmack i centrala Norrtälje tidigt på söndagsmorgonen: Föraren smet från platsen.

Larmet om det misstänkta mordförsöket kom in till polis, ambulans och räddningstjänst klockan 03:27 på söndagsmorgonen från en nattöppen bensinmack i centrala Norrtälje.

Enligt polisen har det uppstått bråk utanför en bensinstation i centrala Norrtälje: "Ett större antal människor står i kö vid bensinstationen när en bil kör in i en del av kön. Två kvinnor skadas i samband med detta lindrigt i ben och rygg", skriver polisen på sin webbsajt.

Det är oklart vad som föranlett bråket.

– Det är oklart i nuläget och det är inte säkert att bara handlat om det. Det kan ha varit någon händelse tidigare under kvällen – det får vi helt enkelt prata om med de två vi har gripit, säger Carina Skagerlind.

Bilen hittades under natten

Ingen av de skadade ska ha behövt köras med ambulans till sjukhus.

– De ska vara lindrigt skadade, och en av dem ska ha tagit själv till sjukhus för att se om skadorna, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Bilen som misstänks ha använts vid det misstänkta mordförsöket har under natten hittats i Bergshamra i Norrtälje kommun. Två personer har även gripits i närområdet, misstänkta för försök till mord, enligt polisen. Under morgonen togs en tredje person in till förhör.

– Den tredje personen är inte misstänkt, utan endast inhämtad till förhör, betonar Carina Skagerlind. När vi har pratat med alla tre kanske det här klarnar lite mer.

Texten uppdateras.